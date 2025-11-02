В школах не хватает учителей: какие зарплаты смогут вернуть педагогов в профессию

В школах не хватает учителей, а молодежь после окончания педагогических вузов не хочет идти работать из-за низких окладов. Такие проблемы сейчас есть в разных общинах в Украине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также Повысят ли учителям зарплату в 2026 году: ответ Свириденко

Какие проблемы есть в образовании?

именно поэтому, убежден Бабак, важно повысить учительские зарплаты на уровень не менее чем 3 минимальные заработные платы. Он заявил, что подал соответствующие правки по структуре оплаты труда педагогов.

Много говорим с регионами. Вижу, как учителя в разных областях порой работают на грани – ведут несколько предметов, заменяют коллег, ищут дополнительную работу. Без справедливой оплаты мы просто не сможем удержать профессиональных педагогов в школах, особенно в малых общинах,

– говорит нардеп.

и добавляет: постепенно теряем и молодых специалистов, потому что профессия перестает быть жизненно устойчивой.

Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.

Учитель работает, чтобы дать дорогу в лучшую жизнь, а сам должен выживать. Должны менять эти двойные стандарты. И если не изменить систему сейчас, то завтра вопрос: "Где искать учителей?" станет риторическим,

– отмечает он.

️Сейчас, по словам нардепа, для этих изменений – лучший момент, чтобы учителя получали 3 "минималки", как это и предусматривает Закон.

Смотрите также Немало денег пойдет на образование: Зеленский приказал обеспечить учителям более высокую зарплату в 2026 году

Повысят ли учителям зарплату в 2026 году?