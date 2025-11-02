У школах бракує учителів: які зарплати зможуть повернути педагогів у професію
- Сергій Бабак, голова Освітнього комітету Верховної Ради, пропонує підвищити зарплати вчителям до рівня не менше ніж 3 мінімальні заробітні плати.
- Наразі окремі вчителі в Україні змушені викладати предметів і шукати додаткову роботу через низьку оплату, що призводить до втрати професійних кадрів.
У школах бракує вчителів, а молодь після закінчення педагогічних вишів не хоче йти працювати через низькі оклади. Такі проблеми зараз є у різних громадах в Україні.
Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак. Про це інформує 24 Канал.
Які проблеми є в освіті?
️Саме тому, переконаний Бабак, важливо підвищити вчительські зарплати на рівень не менше ніж 3 мінімальні заробітні плати. Він заявив, що подав відповідні правки щодо структури оплати праці освітян.
Багато говоримо з регіонами. Бачу, як учителі в різних областях часом працюють на межі – ведуть кілька предметів, замінюють колег, шукають додаткову роботу. Без справедливої оплати ми просто не зможемо втримати професійних педагогів у школах, особливо в малих громадах,
– каже нардеп.
️І додає: поступово втрачаємо і молодих фахівців, бо професія перестає бути життєво стійкою.
Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.
Вчитель працює, щоб дати дорогу у краще життя, а сам повинен виживати. Маємо змінювати ці подвійні стандарти. І якщо не змінити систему зараз, то завтра питання: "Де шукати вчителів?" стане риторичним,
– наголошує він.
️Зараз, за словами нардепа, для цих змін – найкращий момент, щоб вчителі отримували 3 "мінімалки", як це і передбачає Закон.
Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.