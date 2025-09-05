Лисовой рассказал, нашли ли в бюджете средства на повышение зарплат учителям
- Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что в госбюджете нет достаточно средств на повышение зарплат учителям.
- Однако есть дополнительная надбавка за работу в сложных условиях.
Учителя в Украине ожидают повышения зарплаты, в частности должностного оклада. Но сейчас в госбюджете нет средств на выполнение статьи закона "Об образовании".
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Смотрите также С сентября в Украине могут закрыть часть школ: что делать учителям
Повысят ли учителям зарплаты?
Чиновник отметил, что сейчас в бюджете, к сожалению, нет достаточно средств на выполнение статьи 61 закона "Об образовании" по оплате труда педагогических и научно-педагогических работников. То есть учителя должны получать 24 тысячи гривен.
Мы имеем установленную дополнительную надбавку за работу в сложных условиях, которая в этом году составляет 2 тысячи гривен. В бюджете следующего года эти средства также предусмотрены,
– заявил Лисовой.
Глава МОН также отметил, что МОН совместно с Минфином прорабатывают возможность существенного повышения зарплат для педработников.
Я думаю, что в проекте бюджета будет конкретная цифра. Сейчас эти переговоры не завершены. Все будет зависеть значительно от потребностей обороны,
– резюмировал министр.
Смотрите также Учителя с сентября будут получать большую зарплату
Будут ли учителя с сентября получать доплаты?
- С 1 сентября 2025 года вырос размер "учительской тысячи". Речь идет о доплате педагогам за работу в неблагоприятных условиях.
- С 1 января этого года учителя школ получали ежемесячно 1 300 гривен. С учетом налогов – 1 тысячу гривен.
- С сентября доплата учителям за особые условия труда в Украине возрастет. Она будет составлять 2 600 гривен. С учетом налогов – 2 тысячи гривен.
- В прошлом году на эти цели правительство Украины выделило 12 миллиардов гривен.