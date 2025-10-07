Даже несмотря на увеличение финансирования образования и выделение дополнительных 53,8 миллиарда гривен на оплату труда педагогов.

И добавил, что сейчас чиновники рассматривают два варианта повышения зарплат педагогам: только для учителей школ и для учителей, а также педагогов в профтехах и колледжах.

Большинство средств все же предварительно направят на школы, которые финансируют из субвенции.

Нардепы при этом предостерегли правительство от нереалистичных обещаний. Они напомнили, что анонсированное повышение на 50% может вызвать разочарование учителей, если в январе 2026 года его не будет.

Что известно о повышении оплаты труда учителям?

  • Премьер Юлия Свириденко недавно анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
  • Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
  • Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
  • С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
  • МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.