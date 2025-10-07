Навіть попри збільшення фінансування освіти і виділення додаткових 53,8 мільярда гривень на оплату праці педагогів.

І додав, що зараз посадовці розглядають два варіанти підвищення зарплат освітянам: лише для вчителів шкіл та для вчителів, а також педагогів у профтехах і коледжах.

Більшість коштів все ж попередньо спрямують на школи, які фінансують із субвенції.

Нардепи при цьому застерегли уряд від нереалістичних обіцянок. Вони нагадали, що анонсоване підвищення на 50% може викликати розчарування вчителів, якщо у січні 2026 року його не буде.

Що відомо про підвищення оплати праці вчителям?

  • Прем'єрка Юлія Свириденко недавно анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.

  • Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.

  • Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.

  • З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.

  • МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.