Очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак подав правки до проєкту держбюджету на 2026 рік щодо збільшення оплати праці педагогів. Пропозиція передбачає зміну системи зарплат учителів та встановлення щомісячного окладу у розмірі не менше ніж три мінімальні зарплати.

Він уточнив, що є можливість змінити структуру оплати праці вчителів з 1 вересня 2026 року.

Що пропонують в Освітньому комітеті?

Бабак заявив, що зараз вперше можна не просто "підтягнути" зарплати, а змінити саму систему їхнього нарахування. І додав, що доплати – це важлива підтримка, але це повноцінно не розв'язує проблему із зарплатою вчителя, яка досі є найнижчою у країні.

Подані правки, за його словами, дозволять вже з 1 вересня 2026 року виплачувати вчителю щомісячний оклад у розмірі не менше ніж три мінімальні зарплати.

Зараз молодий вчитель із доплатою у 2 000 гривень отримує "на руки" приблизно 8 200 гривень. Ми хочемо, щоб він отримував понад 19 000 гривень. Уперше бачимо реальну можливість це зробити. Будемо боротися за вчительську ставку у розмірі трьох мінімальних зарплат,

– написав нардеп.

І додав, що для цього зробити ще потрібно багато: зокрема, змінити структуру зарплати.

Що думають у МОН?

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на засіданні Освітнього комітету Верховної Ради недавно заявив, що уряд наразі не може виконати норму Закону "Про освіту" щодо підвищення зарплати вчителям до 24 тисяч гривень. Тобто на рівні трьох мінімальних окладів.