Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала правительство ввести новые подходы к начислению зарплаты учителям. В частности, постепенно повысить ее в течение 2026 года.

Свое обращение она обнародовала в предложениях, которые подала в проект Программы действий правительства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке Надежды Лещик.

Что предлагает омбудсмен?

По мнению образовательного омбудсмена, в программе Кабмина должна появиться новая цель – поддержка педагогов. Так, правительство должно ввести новые подходы к зарплате педагогов и постепенно ее повысить. В частности, выделить средства на эту цель.

Интересно! С сентября 2025 года доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях в Украине вырастет с 1 до 2 тысяч гривен.

Также она предложила Кабмину разработать Положение по защите педагогов.

Лещик при этом очертила сроки выполнения плана:

до 30 октября 2025 года надо создать рабочую группу по разработке новых подходов к оплате труда педагогов;

до завершения этого года правительство должно разработать новую модель оплаты труда, обновить и разработать новые нормативно-правовые документы по заработной плате педагогов;

в проект Госбюджета на 2026 год Кабмин должен заложить средства для постепенного поднятия зарплаты педагогам;

до завершения следующего года – разработать Положение по защите педагогов.

К слову, средняя зарплата учителя в Украине, по данным Государственной службы статистики, – около 14 200 грн в месяц. Или около 290 евро.

