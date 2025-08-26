Освітній омбудсмен розповіла, як підвищити зарплати вчителям
- Освітній омбудсмен Надія Лещик запропонувала уряду України нові підходи до підвищення зарплат вчителям, зокрема, поступове підвищення впродовж 2026 року.
- Омбудсмен також рекомендує створити робочу групу для розробки нових підходів до оплати праці педагогів.
Освітній омбудсмен Надія Лещик закликала уряд запровадити нові підходи до нарахування зарплати вчителям. Зокрема, поступово підвищити її впродовж 2026 року.
Своє звернення вона оприлюднила у пропозиціях, які подала до проєкту Програми дій уряду. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці Надії Лещик.
Що пропонує омбудсмен?
На думку освітнього омбудсмена, у програмі Кабміну повинна з'явитись нова мета – підтримка педагогів. Так, уряд мав би запровадити нові підходи до зарплати освітян та поступово її підвищити. Зокрема, виділити кошти на цю мету.
Цікаво! З вересня 2025 року доплата вчителям за роботу у несприятливих умовах в Україні зросте з 1 до 2 тисяч гривень.
Також вона запропонувала Кабміну розробити Положення щодо захисту педагогів.
Лещик при цьому окреслила терміни виконання плану:
до 30 жовтня 2025 року треба створити робочу групу щодо розробки нових підходів до оплати праці педагогів;
до завершення цього року уряд має розробити нову модель оплати праці, оновити та розробити нові нормативно-правові документи щодо заробітної плати освітян;
до проєкту Держбюджету на 2026 рік Кабмін має закласти кошти для поступового підняття зарплати освітянам;
до завершення наступного року – розробити Положення щодо захисту педагогів.
До слова, середня зарплата вчителя в Україні, за даними Державної служби статистики, – близько 14 200 грн на місяць. Або близько 290 євро.
