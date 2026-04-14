"Это вопрос выживания": какую зарплату будут получать молодые учителя

В 2026 году учителям в Украине повышают зарплаты. Первый этап – на 30% с 1 января; второй – на 20% с 1 сентября.

О повышении в блицинтервью РБК-Украина рассказал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. И уточнил, сколько будет получать молодой педагог.

Какую зарплату будет получать молодой учитель?

Бабак отметил, что после этих повышений молодой педагог будет получать около 12 – 13 тысяч гривен. В прошлом году его оклад составлял около 6300 – 6400 гривен.

Чтобы он "на руки" получал минималку, ему доплачивали. И вот почему у нас огромная нехватка учителей, почему они не идут в профессию,

– уточнил нардеп.

Интересно! Законопроект о реформе оплаты труда педагогов до сих пор не внесли на рассмотрение Верховной Рады. Его должно было разработать МОН Украины до конца первого квартала. Об этом сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак.

Он заявил, что очень уважает учителей, которые проработали в школе 20 – 40 лет. Среди них есть невероятные специалисты. Нардеп говорит, что до сих пор помнит своих 70-летних учительниц – и они были просто замечательные. Однако педагогов в возрасте сейчас некому заменить.

Молодой учитель думает: мне идти в школу на 10 тысяч или искать другую работу, чтобы просто хватало на жизнь. Это вопрос выживания,

– резюмировал он.

Обратите внимание! Глава МОН Оксен Лисовой заявлял в рамках подкаста "Диалоги", что средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало.

