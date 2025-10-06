Правительство Украины увеличило доплату за работу в неблагоприятных условиях труда учителям, которые работают очно и смешанно в школах на прифронтовых территориях. Сумма вырастет с 2 до 4 тысяч гривен и зависит от нагрузки.

5 200 гривен – до уплаты налогов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Сколько будут получать педагоги?

Для педагогов, которые работают сверх ставки, размер доплаты увеличивается пропорционально.

Доплата будет начислена с 1 сентября 2025 года. Выплату работники должны получить в октябре за два месяца,

– акцентировали в МОН.

И добавили, что из госбюджета выделили дополнительно 372,3 миллиона гривен. Это должно обеспечить соответствующую выплату до конца этого года.

Кто получит увеличенную доплату?

Увеличенную доплату получат учителя из 84 территориальных общин Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Всего увеличенную доплату получат 25 735 педагогических работников (количество ставок – 29 342,3).

