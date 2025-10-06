Уряд України збільшив доплату за роботу в несприятливих умовах праці вчителям, які працюють очно й змішано в школах на прифронтових територіях. Сума зросте з 2 до 4 тисяч гривень і залежить від навантаження.

5 200 гривень – до сплати податків. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Скільки отримуватимуть педагоги?

Для педагогів, які працюють понад ставку, розмір доплати збільшується пропорційно.

Доплату буде нараховано з 1 вересня 2025 року. Виплату працівники мають отримати в жовтні за два місяці,

– акцентували у МОН.

І додали, що з держбюджету виділили додатково 372,3 мільйона гривень. Це має забезпечити відповідну виплату до кінця цього року.

Хто отримає збільшену доплату?

Збільшену доплату отримають вчителі з 84 територіальних громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Усього збільшену доплату отримають 25 735 педагогічних працівників (кількість ставок – 29 342,3).

Що відомо про виплату "вчительської тисячі"?