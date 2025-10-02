Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Нардеп зазначив, що ці додаткові кошти можуть скерувати на підвищення заробітної плати вчителів в Україні.
Що заявив нардеп?
Нардеп зазначив, що фінансування у цьому плані у нашій державі – проблема.
Більша частина бюджету України йде на військові потреби. Якби ви могли надати більше фінансування, то ми могли б зробити більше для підтримки наших вчителів, які роблять усе можливе, щоб дати нашим дітям гідну освіту, ризикуючи при цьому своїм життям,
– заявив очільник Освітнього комітету.
Він також зазначив, що колеги з Комітету з питань культури та освіти Європарламенту високо оцінили освітні законодавчі ініціативи, що втілюються в Україні попри війну.
Що відомо про підвищення оплати праці вчителям?
- Очільниця українського уряду Юлія Свириденко недавно анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
- Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
- Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
- З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
- МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
- Очільник відомства Оксен Лісовий розповів, що у проєкті держбюджету на наступний рік є додаткова сума – 53 мільярди гривень.
- Підвищення уже задекларували, а питання механіки представлять на голосування проєкту держбюджету на 2026 рік у Раді.