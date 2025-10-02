Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Нардеп зазначив, що ці додаткові кошти можуть скерувати на підвищення заробітної плати вчителів в Україні.

Що заявив нардеп?

Нардеп зазначив, що фінансування у цьому плані у нашій державі – проблема.

Більша частина бюджету України йде на військові потреби. Якби ви могли надати більше фінансування, то ми могли б зробити більше для підтримки наших вчителів, які роблять усе можливе, щоб дати нашим дітям гідну освіту, ризикуючи при цьому своїм життям,

– заявив очільник Освітнього комітету.

Він також зазначив, що колеги з Комітету з питань культури та освіти Європарламенту високо оцінили освітні законодавчі ініціативи, що втілюються в Україні попри війну.

Що відомо про підвищення оплати праці вчителям?