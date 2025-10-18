В Раде поддержали существенное повышение зарплат учителям
- Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал предложение повысить зарплаты учителям на 50% в течение следующего года.
- В 2026 году сфера образования получит рекордные 257,4 миллиарда гривен.
Нардепы обсуждают вопрос повышения зарплат учителям. Так, Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал предложение правительства по повышению оплаты труда педагогов школ на 50%.
Изменения могут произойти в течение следующего года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение секретаря Образовательного комитета парламента Натальи Пипы в фейсбуке.
Согласовали ли в Раде повышение зарплат педагогам?
Пипа отметила, что в 2026 году сфера образования получит рекордные 257,4 миллиарда гривен. И это действительно серьезный сдвиг.
Также нардепы поручили правительству разработать механизм поэтапного повышения оплаты труда педагогическим и научно-педагогическим работникам вузов с 1 января 2026 года. Поддержали и поправку о 500 миллионах гривен для обеспечения материально-технической базы релоцированных ЗВО с прифронтовых территорий.
Также Пипа отметила, что стоит обращать внимание не только на школу и вузы, но и на дошкольное, профессиональное, профессиональное предвысшее, внешкольное образование.
Все эти люди работают не меньше. Именно поэтому я подавала правки в бюджет, которые предусматривают увеличение зарплат в полтора раза для педагогов всех уровней. А мой отдельный законопроект предлагал сделать это уже в этом году,
– сообщила она.
Для такого повышения нардеп предлагает дополнительные 53 миллиарда гривен субвенции распределить между всеми уровнями образования и передать на зарплаты педагогов 9 миллиардов гривен с новой субвенции на питание старшеклассников.
Эту субвенцию вообще считаю неуместной. Питание необходимо детям участников УБД, детям из многодетных семей и другим. Не знаю ни одной другой страны, где бы питание для старшеклассников было бесплатным,
– считает Пипа.
Повысят ли учителям зарплату в 2026 году?
- Сергей Бабак также сообщил, что соответствующие правки о "трех минималках" для учителей в госбюджет на 2026 год он уже подал. Сейчас они находятся на рассмотрении в Бюджетном комитете.
- Нардеп предложил ввести новый размер заработной платы для учителей – на уровне трех минимальных зарплат с 1 сентября 2026 года.
- По предварительным расчетам, для реализации этой инициативы примерно хватит уже заложенных в бюджете 53 миллиардов гривен.
- Дополнительно он попросил еще 12 миллиардов гривен, чтобы полностью обеспечить повышение.