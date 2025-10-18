Нардепи обговорюють питання підвищення зарплат учителям. Так, Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію уряду щодо підвищення оплати праці педагогів шкіл на 50%.

Зміни можуть відбутися протягом наступного року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення секретаря Освітнього комітету парламенту Наталії Піпи у фейсбуці.

Дивіться також У МОН повідомили, вчителів яких предметів бракує у школах

Чи погодили у Раді підвищення зарплат освітянам?

Піпа зазначила, що у 2026 році сфера освіти отримає рекордні 257,4 мільярда гривень. І це справді серйозне зрушення.

Також нардепи доручили уряду розробити механізм поетапного підвищення оплати праці педагогічним та науково-педагогічним працівникам вишів з 1 січня 2026 року. Підтримали і поправку про 500 мільйонів гривень для забезпечення матеріально-технічної бази релокованих ЗВО з прифронтових територій.

Також Піпа зазначила, що варто звертати увагу не лише на школу і виші, а й на дошкільну, професійну, фахову передвищу, позашкільну освіту.

Усі ці люди працюють не менше. Саме тому я подавала правки до бюджету, які передбачають збільшення зарплат у півтора раза для освітян всіх рівнів. А мій окремий законопроєкт пропонував зробити це вже цього року,

– повідомила вона.

Для такого підвищення нардеп пропонує додаткові 53 мільярди гривень субвенції розподілити між усіма рівнями освіти і передати на зарплати освітян 9 мільярдів гривень з нової субвенції на харчування старшокласників.

Цю субвенцію взагалі вважаю недоречною. Харчування необхідне дітям учасників УБД, дітям з багатодітних сімей та іншим. Не знаю жодної іншої країни, де б харчування для старшокласників було безкоштовним,

– вважає Піпа.

Дивіться також "Кількість учителів до 30 років зменшилась катастрофічно": у Раді розповіли про загрозу

Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році?