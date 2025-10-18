У Раді підтримали суттєве підвищення зарплат учителям
- Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію підвищити зарплати вчителям на 50% протягом наступного року.
- У 2026 році сфера освіти отримає рекордні 257,4 мільярда гривень.
Нардепи обговорюють питання підвищення зарплат учителям. Так, Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію уряду щодо підвищення оплати праці педагогів шкіл на 50%.
Зміни можуть відбутися протягом наступного року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення секретаря Освітнього комітету парламенту Наталії Піпи у фейсбуці.
Дивіться також У МОН повідомили, вчителів яких предметів бракує у школах
Чи погодили у Раді підвищення зарплат освітянам?
Піпа зазначила, що у 2026 році сфера освіти отримає рекордні 257,4 мільярда гривень. І це справді серйозне зрушення.
Також нардепи доручили уряду розробити механізм поетапного підвищення оплати праці педагогічним та науково-педагогічним працівникам вишів з 1 січня 2026 року. Підтримали і поправку про 500 мільйонів гривень для забезпечення матеріально-технічної бази релокованих ЗВО з прифронтових територій.
Також Піпа зазначила, що варто звертати увагу не лише на школу і виші, а й на дошкільну, професійну, фахову передвищу, позашкільну освіту.
Усі ці люди працюють не менше. Саме тому я подавала правки до бюджету, які передбачають збільшення зарплат у півтора раза для освітян всіх рівнів. А мій окремий законопроєкт пропонував зробити це вже цього року,
– повідомила вона.
Для такого підвищення нардеп пропонує додаткові 53 мільярди гривень субвенції розподілити між усіма рівнями освіти і передати на зарплати освітян 9 мільярдів гривень з нової субвенції на харчування старшокласників.
Цю субвенцію взагалі вважаю недоречною. Харчування необхідне дітям учасників УБД, дітям з багатодітних сімей та іншим. Не знаю жодної іншої країни, де б харчування для старшокласників було безкоштовним,
– вважає Піпа.
Дивіться також "Кількість учителів до 30 років зменшилась катастрофічно": у Раді розповіли про загрозу
Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році?
- Сергій Бабак також повідомив, що відповідні правки про "три мінімалки" для вчителів до держбюджету на 2026 рік він вже подав. Зараз вони перебувають на розгляді у Бюджетному комітеті.
- Нардеп запропонував запровадити новий розмір заробітної плати для вчителів – на рівні трьох мінімальних зарплат із 1 вересня 2026 року.
- За попередніми розрахунками, для реалізації цієї ініціативи приблизно вистачить уже закладених у бюджеті 53 мільярдів гривень.
- Додатково він попросив ще 12 мільярдів гривень, щоб повністю забезпечити підвищення.