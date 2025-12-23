В МОН есть 4 модели повышения зарплат учителей: что предусматривают

Министерство образования и науки Украины разработало различные модели повышения зарплат учителей. Глава ведомства уже озвучивал четыре основные.

Они не связаны с ранее анонсированным повышением оплаты труда педагогов с января и сентября 2026 года. Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, передает 24 Канал.

Смотрите также Лисовой рассказал, насколько в 2026 году повысят зарплаты учителям

Какие есть модели повышения оплаты труда учителей?

Кузьмичева рассказала, что это за четыре модели повышения оплаты труда, которые ранее анонсировали в МОН. Они предусматривают:

увеличение нагрузки; отсутствие увеличения нагрузки; пропорциональное повышение для разных категорий учителей; непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя для стимулирования входа в профессию.

Именно зарплата молодого учителя находится за чертой вообще не то что приемлемой, но и любого достоинства, которую мы можем представлять и говорить,

– акцентировала чиновница.

Интересно! Верховная Рада Украины недавно приняла Государственный бюджет на 2026 год. На образование и науку предусмотрели 298,8 миллиарда гривен. Это на 85,4 миллиарда гривен больше чем в 2025 году, сообщали в МОН.

Именно эти четыре блока, по ее словам, и есть в основе моделей.

Под них есть разные расчеты с учетом ситуации по всей территории Украины. МОН отмечает, что повышение на 30 и 20% не связаны и не привязаны к любой из этих моделей. Это о разблокировании следующего шага,

– отметила заместитель министра.

И добавила, что принятие любой из этих моделей должно состояться после диалога и договоренности. В январе министерство должно инициировать диалог по конкретным моделям для выхода на принятие той, которую могут взять за основу к внедрению, вероятно, с 1 сентября.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Что известно о повышении зарплат учителям?