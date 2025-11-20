"Хватит издеваться": педагоги по всей Украине призывают повысить им зарплату
- Профсоюз работников образования и науки инициировал всеукраинский флешмоб для защиты трудовых прав учителей и повышения их зарплаты.
- Педагоги призывают к повышению оплаты труда до уровня трех минимальных и выступают против сужения социальных гарантий в бюджете.
Профсоюз работников образования и науки инициировал всеукраинский информационный флешмоб для учителей. Его цель – защита трудовых прав педагогов и недопущение сужения соцгарантий в проекте бюджета на следующий год.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой сообщение Профсоюза педагогов. Педагоги стремятся сформировать публичную поддержку по сохранению их гарантий, а также ждут повышения зарплаты до уровня трех минимальных, в соответствии с законодательством.
Почему учителя организовали акцию?
Акция началась сегодня, 20 ноября, в социальных сетях Facebook, Instagram, Х и продлится до принятия государственного бюджета на 2026 год. Ее участники публикуют фото со своих рабочих мест, учебных заведений с плакатами или надписями, где размещены лозунги и ключевые гештеги информационной кампании.
В Профсоюзе говорят, что такой формат имеет целью создать видимый, публичный сигнал о солидарной позиции образовательного сообщества в Украине.
Профсоюз призывает педагогов, студентов, родителей и всех неравнодушных присоединиться и поддержать требования педагогического сообщества,
– говорится в сообщении.
Официальные хэштеги флешмоба такие:
- #НЕТ_сужению_прав;
- #ТАК_три_минимальные.
Что говорят учителя?
К акции уже присоединились педагоги по всей Украине. Они призывают перестать издеваться над профессией учителя и не позволить урезать педагогам гарантии.
Учительница – госпожа Юлиана – говорит: это не просто флешмоб – это реакция на тревожные тенденции, которые уже давно "болят" каждого педагога. И добавляет, что профессия перестает быть привлекательной для молодежи из-за низкой оплаты труда.
В малых городах и селах ситуация обостряется: зарплата, условия работы, ритм не стимулируют молодых оставаться или приходить. Из-за этого растет нагрузка на тех, кто уже остался. А значит меньше свежих идей, меньше энергии, меньше возможностей,
– написала в инстаграме учительница.
И добавила, что требования к учителю увеличиваются.
Мы не просто хотим остаться, мы хотим работать достойно. Мы требуем: гарантий и оплату труда педагогов на уровне не менее чем три минимальные заработные платы,
– отмечает педагог.
Какие изменения в отношении учителей предлагают нардепы?
Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак отметил, что на сегодня учебная нагрузка учителя составляет 18 часов в неделю, а зарплата (с учетом всех доплат) – 8 200 – 16 500 гривен "на руки".
В случае увеличения недельной нагрузки учителя с 18 до 22 часов, зарплату повысили бы до 20 – 32 тысяч гривен "чистыми" в месяц.
Поэтому он опубликовал опрос, чтобы узнать мнение педагогов относительно такой инициативы.
В Профсоюзе педагогов призывают не согласовывать эти изменения, чтобы не нарушать трудовые права педагогов.
И добавляют, что в случае увеличения недельной нагрузки работу потеряют более 70 тысяч учителей.