"Хватит издеваться": педагоги по всей Украине призывают повысить им зарплату

Профсоюз работников образования и науки инициировал всеукраинский информационный флешмоб для учителей. Его цель – защита трудовых прав педагогов и недопущение сужения соцгарантий в проекте бюджета на следующий год.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой сообщение Профсоюза педагогов. Педагоги стремятся сформировать публичную поддержку по сохранению их гарантий, а также ждут повышения зарплаты до уровня трех минимальных, в соответствии с законодательством.

Смотрите также Украинские педагоги позавидуют: какие зарплаты получают учителя в разных странах мира

Почему учителя организовали акцию?

Акция началась сегодня, 20 ноября, в социальных сетях Facebook, Instagram, Х и продлится до принятия государственного бюджета на 2026 год. Ее участники публикуют фото со своих рабочих мест, учебных заведений с плакатами или надписями, где размещены лозунги и ключевые гештеги информационной кампании.

В Профсоюзе говорят, что такой формат имеет целью создать видимый, публичный сигнал о солидарной позиции образовательного сообщества в Украине.

Профсоюз призывает педагогов, студентов, родителей и всех неравнодушных присоединиться и поддержать требования педагогического сообщества,

– говорится в сообщении.

Официальные хэштеги флешмоба такие:

#НЕТ_сужению_прав;

#ТАК_три_минимальные.

Смотрите также В случае несогласия – увольнения: нардепы придумали новацию с договорами для учителей

Что говорят учителя?

К акции уже присоединились педагоги по всей Украине. Они призывают перестать издеваться над профессией учителя и не позволить урезать педагогам гарантии.

Учительница – госпожа Юлиана – говорит: это не просто флешмоб – это реакция на тревожные тенденции, которые уже давно "болят" каждого педагога. И добавляет, что профессия перестает быть привлекательной для молодежи из-за низкой оплаты труда.

В малых городах и селах ситуация обостряется: зарплата, условия работы, ритм не стимулируют молодых оставаться или приходить. Из-за этого растет нагрузка на тех, кто уже остался. А значит меньше свежих идей, меньше энергии, меньше возможностей,

– написала в инстаграме учительница.

И добавила, что требования к учителю увеличиваются.

Мы не просто хотим остаться, мы хотим работать достойно. Мы требуем: гарантий и оплату труда педагогов на уровне не менее чем три минимальные заработные платы,

– отмечает педагог.

Смотрите также Увидел сумму – уволился: учителя откровенно рассказали, какую зарплату получают

Какие изменения в отношении учителей предлагают нардепы?