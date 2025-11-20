"Досить знущатися": педагоги по всій Україні закликають підвищити їм зарплату
- Профспілка працівників освіти і науки ініціювала всеукраїнський флешмоб для захисту трудових прав вчителів та підвищення їхньої зарплати.
- Педагоги закликають до підвищення оплати праці до рівня трьох мінімальних та виступають проти звуження соціальних гарантій у бюджеті.
Профспілка працівників освіти і науки ініціювала всеукраїнський інформаційний флешмоб для вчителів. Його мета – захист трудових прав педагогів та недопущення звуження соцгарантій у проєкті бюджету на наступний рік.
Про це інформує 24 Канал з посиланням повідомлення Профспілки освітян. Педагоги прагнуть сформувати публічну підтримку щодо збереження їхніх гарантій, а також чекають на підвищення зарплати до рівня трьох мінімальних, відповідно до законодавства.
Чому вчителі організували акцію?
Акція розпочалася сьогодні, 20 листопада, у соціальних мережах Facebook, Instagram, Х і триватиме до ухвалення державного бюджету на 2026 рік. Її учасники публікують фото зі своїх робочих місць, закладів освіти з плакатами або надписами, де розміщені гасла та ключові гештеги інформаційної кампанії.
У Профспілці кажуть, що такий формат має на меті створити видимий, публічний сигнал про солідарну позицію освітянської спільноти в Україні.
Профспілка закликає освітян, студентів, батьків і всіх небайдужих долучитися та підтримати вимоги педагогічної спільноти,
– мовиться у повідомленні.
Офіційні хештеги флешмобу такі:
- #НІ_звуженню_прав;
- #ТАК_три_мінімальні.
Що кажуть учителі?
До акції вже долучилися педагоги по всій Україні. Вони закликають перестати знущатися із професії учителя та не дозволити врізати освітянам гарантії.
Учителька – пані Юліана – каже: це не просто флешмоб – це реакція на тривожні тенденції, які вже давно "болять" кожного педагога. І додає, що професія перестає бути привабливою для молоді через низьку оплату праці.
У малих містах і селах ситуація загострюється: зарплата, умови роботи, ритм не стимулюють молодих залишатись чи приходити. Через це зростає навантаження на тих, хто вже залишився. А значить менше свіжих ідей, менше енергії, менше можливостей,
– написала в інстаграмі вчителька.
І додала, що вимоги до учителя збільшуються.
Ми не просто хочемо залишитись, ми хочемо працювати гідно. Ми вимагаємо: гарантій та оплату праці педагогів на рівні не менше ніж три мінімальні заробітні плати,
– наголошує освітянка.
Які зміни щодо вчителів пропонують нардепи?
Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак зауважив, що на сьогодні навчальне навантаження вчителя становить 18 годин на тиждень, а зарплата (з урахуванням усіх доплат) – 8 200 – 16 500 гривень "на руки".
У разі збільшення тижневого навантаження вчителя з 18 до 22 годин, зарплату підвищили б до 20 – 32 тисяч гривень "чистими" на місяць.
Тому він опублікував опитування, аби дізнатися думку педагогів щодо такої ініціативи.
У Профспілці освітян закликають не погоджувати ці зміни, аби не порушувати трудові права педагогів.
І додають, що у разі збільшення тижневого навантаження роботу втратять понад 70 тисяч вчителів.