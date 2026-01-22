Укр Рус
22 января, 15:41
В каких регионах в прошлом году больше всего выросли зарплаты воспитателей в детсадах

Мария Волошин
Основні тези
  • В 2025 году дополнительные выплаты существенно повысили зарплаты воспитателей.
  • В частности, в Киевской, Запорожской, Львовской, Хмельницкой, Луганской, Одесской и Волынской областях.

В 2025 году введение дополнительных выплат к зарплате существенно повысило средний уровень оплаты труда воспитателей. Эти выплаты согласовывает и выплачивает местная власть.

Чаще всего это были премии, местные стимулы, надбавки до 50% должностного оклада, доплаты за превышение наполняемости групп, разовые выплаты и отдельно – доплаты за неблагоприятные условия труда, сообщили 24 Каналу в МОН Украины.

Где существенно выросли зарплаты воспитателей?

В среднем наибольший рост оплаты труда воспитателей в октябре зафиксировали в:

  • Киевской области +5 198,92 гривны;
  • Запорожской +4 613,24 гривны;
  • Львовской +2 391,98 гривны;
  • Хмельницкой +2 076 гривен;
  • Луганской +2 160 гривен,
  • Одесской +1 689,29 гривны;
  • Волынской +1 459,7 гривны.

К слову, в Ивано-Франковске на 2026 год заложили средства на повышение зарплат педагогам на 25 – 30%.

В каких регионах существенно выросли зарплаты педагогов дошкольного образования?

Заместитель главы МОН Анастасия Коновалова сообщила, что в целом больше всего общин, в которых существенно вырос уровень оплаты труда воспитателей, в:

  • Киевской области – 28;
  • Одесской области – 22;
  • Полтавской области – 22;
  • Днепропетровской – 18;
  • Николаевской – 16.

Здесь дошкольного – в приоритете, поэтому воспитатели имеют относительно высокие зарплаты, если сравнить с минимальными окладами,
– уточнила чиновница.

Заметим, что введение дополнительных выплат существенно повысило средний уровень оплаты труда воспитателей, сообщал в телеграмм-канале глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.