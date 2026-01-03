Повысят ли воспитателям в детсадах зарплату в 2026 году
- С 1 января 2026 года должностные оклады воспитателей в детских садах.
- Говорится о повышении на 30%.
В Украине с 1 января повысили зарплаты педагогам. Возрастет уровень дохода и воспитателей в детских садах.
Их должностные оклады увеличат на 30% с 1 января 2026 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя министра образования и науки Украины Анастасии Коноваловой.
Увеличат ли воспитателям зарплату?
Это решение уже согласовало правительство. Оно является обязательным. Средства будут выделять из местных бюджетов, уточнила чиновница.
И добавила, что увеличенная образовательная субвенция для учителей и других госбюджетных программ предоставит общинам дополнительные средства.
Повысят оклады на 30% всем педагогам учреждений государственной и коммунальной форм собственности, отмечает Osvita.ua.
Заметим, что принятый в этом году Закон "О дошкольном образовании" предоставил громадам новые возможности. Прежде всего по оплате труда педагогов детсадов. Теперь зарплаты воспитателям начисляет и платит местное самоуправление.
Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в телеграмм-канале сообщал, что введение дополнительных выплат существенно повысило средний уровень оплаты труда воспитателей.
Повысили ли педагогам зарплату?
- С 1 января также вырастут зарплаты учителей, преподавателей и научно-педагогических работников на 30%.
- Следующий этап повышения их дохода в этом году – на 20% с 1 сентября.
- Важно, что сохраняют доплату за работу в неблагоприятных условиях труда.
- Говорится о 2 тысячах гривен для всех учителей и 4 тысячи гривен – для педагогов, работающих очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).