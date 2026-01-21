Сумма может превышать 15 тысяч: какую зарплату будут получать воспитатели детсадов

С 1 января 2026 года должностные оклады воспитателей детсадов в Украине растут минимум на 30%. Речь идет о коммунальных садах.

Это предусматривает соответствующее постановление, разработанное МОН, которое приняло правительство. Какую зарплату в среднем смогут получать в этом году воспитатели, рассказала во время встречи с журналистами заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова, информирует 24 Канал.

Какую зарплату будут получать воспитатели?

Чиновница отметила, что с 1 января вышеупомянутое постановление является обязательным для выполнения для местной власти. И напомнила, что согласовывают и выплачивают зарплаты воспитателям детсадов на местах.

Коновалова сообщила, что опытный педагог дошкольного, который имеет педагогическое звание, высшую квалификационную категорию, опыт работы более 10 лет и работает в инклюзивной группе, в 2025 году получал "на руки" 11907 гривен (если не было никаких дополнительных доплат от общества).

После повышения в 2026 году, по словам чиновницы, такой воспитатель будет получать 16034 гривны.

Если это начинающий педагог, суммы будут другими. Минимально могут получать такие воспитатели около 10 тысяч гривен – даже специалисты без опыта, если общины устанавливают надбавку за престижность в размере 20 – 30 %,

– уточнила заместитель министра.

Какова ситуация с зарплатами воспитателей?