Сумма может превышать 15 тысяч: какую зарплату будут получать воспитатели детсадов
- С 1 января 2026 года должностные оклады воспитателей детсадов в Украине растут минимум на 30%.
- Начинающий воспитатель будет получать минимум около 10 тысяч гривен.
С 1 января 2026 года должностные оклады воспитателей детсадов в Украине растут минимум на 30%. Речь идет о коммунальных садах.
Это предусматривает соответствующее постановление, разработанное МОН, которое приняло правительство. Какую зарплату в среднем смогут получать в этом году воспитатели, рассказала во время встречи с журналистами заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова, информирует 24 Канал.
Какую зарплату будут получать воспитатели?
Чиновница отметила, что с 1 января вышеупомянутое постановление является обязательным для выполнения для местной власти. И напомнила, что согласовывают и выплачивают зарплаты воспитателям детсадов на местах.
Коновалова сообщила, что опытный педагог дошкольного, который имеет педагогическое звание, высшую квалификационную категорию, опыт работы более 10 лет и работает в инклюзивной группе, в 2025 году получал "на руки" 11907 гривен (если не было никаких дополнительных доплат от общества).
После повышения в 2026 году, по словам чиновницы, такой воспитатель будет получать 16034 гривны.
Если это начинающий педагог, суммы будут другими. Минимально могут получать такие воспитатели около 10 тысяч гривен – даже специалисты без опыта, если общины устанавливают надбавку за престижность в размере 20 – 30 %,
– уточнила заместитель министра.
Какова ситуация с зарплатами воспитателей?
3 2025 года принятый Закон "О дошкольном образовании" предоставил общинам новые возможности. Прежде всего по оплате труда педагогов детсадов.
Введение дополнительных выплат существенно повысило средний уровень оплаты труда воспитателей, сообщал в телеграмм-канале глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
И добавил, что в отдельных территориальных общинах благодаря сочетанию максимальных надбавок и дополнительных стимулов зафиксировали выше среднего уровень заработной платы воспитателей.