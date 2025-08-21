Премьер заверила, что правительство работает, чтобы повысить зарплаты учителям. Но это сложно.

Что сказала Свириденко о зарплатах учителей в 2026 году?

Юлия Свириденко выступила на главном образовательном событии года Министерства образования и науки Украины – конференции "Августовская-2025".

Она назвала вопрос повышения зарплат сложным вызовом. И одновременно заверила, что правительство работает над этим.

"Мы работаем, поверьте, это приоритет номер один, над тем, чтобы решить вопрос заработных плат", – заявила премьер.

По ее словам, перед министром финансов уже поставили эту задачу, а с министром образования это "проговаривают и ищут совместные наработки".

Надеюсь, что в следующем году мы увидим положительные изменения в этом направлении,

– высказалась Свириденко.

В то же время не понятно, имеется ли в виду календарный год (2026), или учебный (2026/2027).

Сколько получают учителя в Украине и почему это проблема?

Педагоги государственных учебных заведений – к сожалению, та категория людей, которая тяжело работает и мало получает. И хотя им время от времени поднимают зарплату, она не успевает за средней зарплатой в Украине.

Справка. Средняя зарплата педагога в Украине – около 14 200 гривен в месяц. Средняя зарплата в Украине – 23 460 гривен, то есть в полтора раза больше. Согласно Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы, зарплата учителя в 2026 году может достичь 17,0 тысяч гривен без начислений единого социального взноса.

К тому же заработок учителя в государственной школе зависит от количества часов, стажа, дополнительной нагрузки, категории и тому подобное. Поэтому молодые специалисты, чтобы получить достойную зарплату, должны брать на себя больше работы и все равно получают меньше старших коллег. Поэтому молодежь не выдерживает и уходит в частные учебные заведения или вообще из профессии – туда, где больше платят.

Таким образом, в Украине очень не хватает молодых педагогов. Иногда педагоги-пенсионеры продолжают работать и им просто некому передать опыт. А бронирование мужчин-педагогов не помогает решить эту проблему.

Правительство и МОН давно видят повышение зарплат учителям волшебной палочкой, которая вернет молодежь в школы. Сейчас молодой человек не может достойно жить, работая только в государственной школе, без подработок. Но следует понимать, что работа педагога – это большая психоэмоциональная нагрузка, которую не все могут выдержать, даже за условно большие деньги. Поэтому повышение зарплат – только один из моментов, над которым надо работать.