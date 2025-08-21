"Работаем, но это сложно": Свириденко высказалась о зарплатах учителей
- Юлия Свириденко заявила, что повышение зарплат учителям является приоритетом для правительства, однако это сложный вызов.
- Средняя зарплата учителей в Украине составляет 14 200 гривен, что значительно меньше средней зарплаты по стране, которая равна 23 460 гривен.
Премьер заверила, что правительство работает, чтобы повысить зарплаты учителям. Но это сложно.
Что сказала Свириденко о зарплатах учителей в 2026 году?
Юлия Свириденко выступила на главном образовательном событии года Министерства образования и науки Украины – конференции "Августовская-2025".
Она назвала вопрос повышения зарплат сложным вызовом. И одновременно заверила, что правительство работает над этим.
"Мы работаем, поверьте, это приоритет номер один, над тем, чтобы решить вопрос заработных плат", – заявила премьер.
По ее словам, перед министром финансов уже поставили эту задачу, а с министром образования это "проговаривают и ищут совместные наработки".
Надеюсь, что в следующем году мы увидим положительные изменения в этом направлении,
– высказалась Свириденко.
В то же время не понятно, имеется ли в виду календарный год (2026), или учебный (2026/2027).
Сколько получают учителя в Украине и почему это проблема?
Педагоги государственных учебных заведений – к сожалению, та категория людей, которая тяжело работает и мало получает. И хотя им время от времени поднимают зарплату, она не успевает за средней зарплатой в Украине.
Справка. Средняя зарплата педагога в Украине – около 14 200 гривен в месяц. Средняя зарплата в Украине – 23 460 гривен, то есть в полтора раза больше. Согласно Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы, зарплата учителя в 2026 году может достичь 17,0 тысяч гривен без начислений единого социального взноса.
К тому же заработок учителя в государственной школе зависит от количества часов, стажа, дополнительной нагрузки, категории и тому подобное. Поэтому молодые специалисты, чтобы получить достойную зарплату, должны брать на себя больше работы и все равно получают меньше старших коллег. Поэтому молодежь не выдерживает и уходит в частные учебные заведения или вообще из профессии – туда, где больше платят.
Таким образом, в Украине очень не хватает молодых педагогов. Иногда педагоги-пенсионеры продолжают работать и им просто некому передать опыт. А бронирование мужчин-педагогов не помогает решить эту проблему.
Правительство и МОН давно видят повышение зарплат учителям волшебной палочкой, которая вернет молодежь в школы. Сейчас молодой человек не может достойно жить, работая только в государственной школе, без подработок. Но следует понимать, что работа педагога – это большая психоэмоциональная нагрузка, которую не все могут выдержать, даже за условно большие деньги. Поэтому повышение зарплат – только один из моментов, над которым надо работать.