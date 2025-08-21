"Працюємо, але це складно": Свириденко висловилася про зарплати вчителів
- Юлія Свириденко заявила, що підвищення зарплат вчителям є пріоритетом для уряду, проте це складний виклик.
- Середня зарплата вчителів в Україні становить 14 200 гривень, що значно менше від середньої зарплати по країні, яка дорівнює 23 460 гривень.
Прем'єрка запевнила, що уряд працює, щоб підвищити зарплати вчителям. Але це складно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Дивіться також Що чекає освіту України у 2026 – 2028 роках: пріоритети
Що сказала Свириденко про зарплати вчителів у 2026 році?
Юлія Свириденко виступила на головній освітній події року Міністерства освіти та науки України — конференції "Серпнева-2025".
Вона назвала питання підвищення зарплат складним викликом. І водночас запевнила, що уряд працює над цим.
"Ми працюємо, повірте, це пріоритет номер один, над тим, щоб вирішити питання заробітних плат", – заявила прем'єрка.
За її словами, перед міністром фінансів уже поставили це завдання, а з міністром освіти це "проговорюють і шукають спільні напрацювання".
Сподіваюсь, що в наступному році ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямку,
– висловилася Свириденко.
Водночас не зрозуміло, чи мається на увазі календарний рік (2026), чи навчальний (2026/2027).
Скільки отримують учителі в Україні та чому це проблема?
Педагоги державних закладів освіти – на жаль, та категорія людей, яка важко працює і мало отримує. І хоча їм час від часу підіймають зарплату, вона не встигає за середньою зарплатою в Україні.
Довідка. Середня зарплата педагога в Україні – близько 14 200 гривень на місяць. Середня зарплата в Україні – 23 460 гривень, тобто в півтора раза більше. Відповідно до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки, зарплата учителя у 2026 році може сягнути 17,0 тисяч гривень без нарахувань єдиного соціального внеску.
До того ж заробіток учителя в державній школі залежить від кількості годин, стажу, додаткового навантаження, категорії тощо. А тому молоді спеціалісти, щоб отримати гідну зарплату, мусять брати на себе більше роботи та все одно отримують менше за старших колег. Через це молодь не витримує та йде у приватні заклади освіти або ж узагалі з професії – туди, де більше платять.
Таким чином, в Україні дуже бракує молодих педагогів. Іноді педагоги-пенсіонери продовжують працювати та просто не мають кому передати досвід. А бронювання чоловіків-педагогів не допомагає вирішити цю проблему.
Уряд і МОН давно вбачають підвищення зарплат учителям чарівною паличкою, яка поверне молодь у школи. Наразі молода людина не може гідно жити, працюючи тільки в державній школі, без підробітків. Але слід розуміти, що робота педагога – це велике психоемоційне навантаження, яке не всі можуть витримати, навіть за умовно великі гроші. Тому підвищення зарплат – тільки один з моментів, над яким треба працювати.