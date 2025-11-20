Украинские педагоги позавидуют: какие зарплаты получают учителя в разных странах мира

В Европе учителя получают гораздо более высокие зарплаты, чем в Украине. Суммы могут отличаться в несколько раз.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Рассказываем подробно, сколько в каких странах зарабатывают учителя.

Смотрите также Зарплата вырастет: нардепы заговорили об увеличении нагрузки учителей

Какую зарплату получают педагоги в разных странах?

В разных странах учителя имеют разные зарплаты.

Франция

Молодой учитель в этой стране получает около 1 800 евро/месяц (75 000 гривен). Опытные педагоги – 2 500 – 3 000 евро (105 000 – 125 000 гривен).

Швеция

Средняя зарплата педагога в этой стране – 33 000 крон (115 000 гривен).

Литва

Средняя зарплата учителя здесь – около 1 400 евро (58 000 гривен).

Эстония

Учителя в этой стране получают в среднем 1 700 евро (70 000 гривен).

Япония

В Японии педагоги зарабатывают около 250 000 йен в месяц (47 000 – 50 000 гривен). С опытом зарплата может расти до 350 000 – 400 000 йен (65 000 – 75 000 гривен).

Польша

В Польше минимальная зарплата молодого учителя – около 4 000 злотых в месяц (38 000 гривен). Опытный учитель с категориями и надбавками может зарабатывать 6 000 – 7 000 злотых (57 000 – 67 000 гривен).

Германия

В Германии зарплата педагога зависит от федеральной земли. В среднем учитель получает 2 800 – 3 200 евро в месяц (120 000 – 135 000 гривен). Начальная зарплата – около 2 400 евро (100 000 гривен). Педагог с опытом может получать более 4 000 евро (170 000 гривен).

Смотрите также Увидел сумму – уволился: учителя откровенно рассказали, какую зарплату получают

Какая зарплата учителей в Украине?

Средняя ставка педагога в нашем государстве - около 8 000 гривен в месяц. К ней добавляют:

надбавку за проверку тетрадей – около 10 – 15%;

надбавку за классное руководство – около 1 000 – 1 500 гривен;

надбавку за стаж:

более 10 лет – 10%, более 20 лет – 20%, свыше 30 лет – 30%.

В итоге средняя зарплата учителя со всеми надбавками составляет 10 000 – 14 000 гривен. Учитель начальных классов получает в среднем 17 000 – 17 500. Молодые начинающие – от 8 000 до 10 000 гривен.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Какая зарплата у молодого учителя?