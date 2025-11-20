Украинские педагоги позавидуют: какие зарплаты получают учителя в разных странах мира
- В разных странах Европы зарплаты учителей значительно выше чем в Украине.
- Во Франции молодые учителя получают 1 800 евро; в Германии начальная зарплата составляет около 2 400 евро.
В Европе учителя получают гораздо более высокие зарплаты, чем в Украине. Суммы могут отличаться в несколько раз.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Рассказываем подробно, сколько в каких странах зарабатывают учителя.
Какую зарплату получают педагоги в разных странах?
В разных странах учителя имеют разные зарплаты.
Франция
Молодой учитель в этой стране получает около 1 800 евро/месяц (75 000 гривен). Опытные педагоги – 2 500 – 3 000 евро (105 000 – 125 000 гривен).
Швеция
Средняя зарплата педагога в этой стране – 33 000 крон (115 000 гривен).
Литва
Средняя зарплата учителя здесь – около 1 400 евро (58 000 гривен).
Эстония
Учителя в этой стране получают в среднем 1 700 евро (70 000 гривен).
Япония
В Японии педагоги зарабатывают около 250 000 йен в месяц (47 000 – 50 000 гривен). С опытом зарплата может расти до 350 000 – 400 000 йен (65 000 – 75 000 гривен).
Польша
В Польше минимальная зарплата молодого учителя – около 4 000 злотых в месяц (38 000 гривен). Опытный учитель с категориями и надбавками может зарабатывать 6 000 – 7 000 злотых (57 000 – 67 000 гривен).
Германия
В Германии зарплата педагога зависит от федеральной земли. В среднем учитель получает 2 800 – 3 200 евро в месяц (120 000 – 135 000 гривен). Начальная зарплата – около 2 400 евро (100 000 гривен). Педагог с опытом может получать более 4 000 евро (170 000 гривен).
Какая зарплата учителей в Украине?
Средняя ставка педагога в нашем государстве - около 8 000 гривен в месяц. К ней добавляют:
надбавку за проверку тетрадей – около 10 – 15%;
надбавку за классное руководство – около 1 000 – 1 500 гривен;
надбавку за стаж:
более 10 лет – 10%,
более 20 лет – 20%,
свыше 30 лет – 30%.
В итоге средняя зарплата учителя со всеми надбавками составляет 10 000 – 14 000 гривен. Учитель начальных классов получает в среднем 17 000 – 17 500. Молодые начинающие – от 8 000 до 10 000 гривен.
Какая зарплата у молодого учителя?
- Сергей Бабак также сообщил, что сегодня молодой учитель с нагрузкой 18 часов в неделю чистыми "на руки" получает ️8 162 гривны (6 162 гривны – оклад + 2 000 гривен – надбавка).️
- После повышения должностного оклада с 1 января на 30% он будет получать 9 740 гривен (реальный рост на 19%).
- А после второго этапа повышения с 1 сентября заработная плата молодых учителей составит 10 845 гривен.
- То есть даже после двух повышений это лишь 33%, а не 50%.