Российские произведения выбросили из программы: что учат школьники на уроках зарубежной литературы

Из-за полномасштабной агрессии России против Украины в этом году претерпела изменения и школьная программа. Из нее изъяли произведения представителей страны-агрессора.

Также из школьной программы зарубежной литературы изъяли произведения белорусских писателей. Методистка Хмельницкого областного института последипломного образования по зарубежной литературе Юлия Калиночкина рассказала, чем их заменили.

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Какие произведения теперь будут изучать на зарубежной литературе

В 2022 году учителя зарубежной литературы в школах простились с Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским, Чеховым, Булгаковым и всеми остальными творцами писательства государства-агрессора. Их заменяют произведениями мировой литературы.

В настоящее время учащиеся шестого класса учебно-воспитательного объединения №5 города Хмельницкий на уроке изучают роман "Пятнадцатилетний капитан". Из русской литературы успели познакомиться только с Александром Пушкиным в пятом классе.

Шестиклассник Егор говорит: из русских писателей знает только Пушкина. При этом среди его друзей никто не читает произведения авторов страны-агрессора. Дети также признаются: изучение этих произведений не нужно.

Чем заменяют произведения русских писателей

Учительница зарубежной литературы Тамара Каменецкая рассказала, что российские произведения в школьной программе заменяют в основном по принципу "жанр на жанр".

Так, изучение творчества Ивана Крылова, писавшего басни, заменили на творчество французского баснописца Жана де Лафонтена. Дети учат его басню "Зачумленные звери".

Учительница Тамара Каменецкая признается: в 10 классе раньше изучали Достоевского. Но дети и так не понимали этого произведения. В частности, как главным героем может быть убийца.

Методистка Хмельницкого областного института последипломного образования по зарубежной литературе Юлия Калиночкина также отметила: произведения русских писателей стоило изъять еще в 2014 году.

Нельзя воспитывать ребенка на примерах героев советских, русских или белорусских произведений, в которых существует тоталитарная система ценностей,

– убеждена она.

Кроме зарубежной литературы, говорит Калиночкина, в школьной программе в этом году претерпели изменения история Украины, основы здоровья и защита Украины.

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