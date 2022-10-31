Російські твори викинули з програми: що вчать школярі на уроках зарубіжної літератури
Джерело:Суспільне
Через повномасштабну агресію Росії проти України цьогоріч зазнала змін і шкільна програма. З неї вилучили твори представників країни-агресора.
Також зі шкільної програми зарубіжної літератури вилучили твори й білоруських письменників. Методистка Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти з зарубіжної літератури Юлія Каліночкіна розповіла, чим їх замінили.
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Які твори відтепер вивчатимуть на зарубіжній літературі
У 2022 році вчителі зарубіжної літератури у школах попрощалися з Пушкіним, Лермонтовим, Достоєвським, Чеховим, Булгаковим та всіма іншими творцями письменства держави-агресора. Натомість їх замінюють творами світової літератури.
Зараз учні шостого класу навчально-виховного об'єднання №5 міста Хмельницький на уроці вивчають роман "П'ятнадцятирічний капітан". З російської літератури встигли познайомитися лише з Олександром Пушкіним у п'ятому класі.
Шестикласник Єгор каже: з російських письменників знає тільки Пушкіна. При цьому серед його друзів ніхто не читає творів авторів країни-агресора. Діти також зізнаються: вивчення цих творів непотрібне.
Чим замінюють твори російських письменників
Вчителька зарубіжної літератури Тамара Кам'янецька розповіла, що російські твори у шкільній програмі замінюють, в основному, за принципом "жанр на жанр".
Так, вивчення творчості Івана Крилова, який писав байки, замінили на творчість французького байкаря Жана де Лафонтена. Діти вчать його байку "Зачумлені звірі.
Учителька Тамара Кам'янецька зізнається: у 10 класі раніше вивчали Достоєвського. Але діти й так не розуміли цього твору. Зокрема те, як головним героєм може бути вбивця.
Методистка Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти з зарубіжної літератури Юлія Каліночкіна також наголосила: твори російських письменників варто було вилучити ще у 2014 році.
Не можна виховувати дитину на прикладах героїв радянських, чи то російських, чи то білоруських творів, в яких існує тоталітарна система цінностей,
– переконана вона.
Окрім зарубіжної літератури, каже Каліночкіна, у шкільній програмі цьогоріч зазнали змін історія України, основи здоров'я та захист України.
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Росіяни нищили українську освіту на окупованих територіях
- Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що у деокупованому селищі міського типу Борова виявили близько 700 російських підручників. Книги знайшли у місцевій школі.
- Серед підручників були посібники з історії Росії, російської мови, а також суспільствознавства з російським триколором на обкладинці.
- Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів.
- Також під час окупації російські військові разом з колаборантами масово нищили підручники й українську символіку. Місцеві вчителі натомість частину книг змогли сховати й таким чином урятувати. Окупанти також переслідували і кидали до в'язниці найактивніших учителів.
- Загарбники понад усе хотіли розпочали навчальний рік в окупованих містах і селах області за російськими програмами. Вони обіцяли педагогам посади та високі зарплати за русифікацію українських дітей. Ті, що погодились, згодом працювали за їжу. Дехто з батьків під тиском окупантів таки погодився віддати дітей до російської школи.