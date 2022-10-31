Російські твори викинули з програми: що вчать школярі на уроках зарубіжної літератури

Через повномасштабну агресію Росії проти України цьогоріч зазнала змін і шкільна програма. З неї вилучили твори представників країни-агресора.

Також зі шкільної програми зарубіжної літератури вилучили твори й білоруських письменників. Методистка Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти з зарубіжної літератури Юлія Каліночкіна розповіла, чим їх замінили.

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Які твори відтепер вивчатимуть на зарубіжній літературі

У 2022 році вчителі зарубіжної літератури у школах попрощалися з Пушкіним, Лермонтовим, Достоєвським, Чеховим, Булгаковим та всіма іншими творцями письменства держави-агресора. Натомість їх замінюють творами світової літератури.

Зараз учні шостого класу навчально-виховного об'єднання №5 міста Хмельницький на уроці вивчають роман "П'ятнадцятирічний капітан". З російської літератури встигли познайомитися лише з Олександром Пушкіним у п'ятому класі.

Шестикласник Єгор каже: з російських письменників знає тільки Пушкіна. При цьому серед його друзів ніхто не читає творів авторів країни-агресора. Діти також зізнаються: вивчення цих творів непотрібне.

Чим замінюють твори російських письменників

Вчителька зарубіжної літератури Тамара Кам'янецька розповіла, що російські твори у шкільній програмі замінюють, в основному, за принципом "жанр на жанр".

Так, вивчення творчості Івана Крилова, який писав байки, замінили на творчість французького байкаря Жана де Лафонтена. Діти вчать його байку "Зачумлені звірі.

Учителька Тамара Кам'янецька зізнається: у 10 класі раніше вивчали Достоєвського. Але діти й так не розуміли цього твору. Зокрема те, як головним героєм може бути вбивця.

Методистка Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти з зарубіжної літератури Юлія Каліночкіна також наголосила: твори російських письменників варто було вилучити ще у 2014 році.

Не можна виховувати дитину на прикладах героїв радянських, чи то російських, чи то білоруських творів, в яких існує тоталітарна система цінностей,

– переконана вона.

Окрім зарубіжної літератури, каже Каліночкіна, у шкільній програмі цьогоріч зазнали змін історія України, основи здоров'я та захист України.

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