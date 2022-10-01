Після звільнення Харківщини з'ясувалися факти знущань з вчителів та нищення української освіти. Знайшли в області також масові могили й катівні.
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Катували й змушували русифікувати дітей
Під час окупації російські військові разом з колаборантами масово нищили підручники й українську символіку. Місцеві вчителі натомість частину книг змогли сховати й таким чином урятувати.
Лілії Сіроус наказали знищити тисячі українських підручників, натомість вона їх сховала / BBC News Україна
Окупанти також переслідували і кидали до в'язниці найактивніших учителів. Директорку Іванівського ліцею Лідію Тільну вивезли і катували, змушували ставати на коліна. Жінку 5 діб тримали у катівні без їжі й води.
Загарбники понад усе хотіли розпочали навчальний рік в окупованих містах і селах області за російськими програмами. Вони обіцяли педагогам посади та високі зарплати за русифікацію українських дітей. Ті, що погодились, згодом працювали за їжу. Інші вчителі зізнаються: "Ми – українці й знали, що нас звільнять".
Дехто з батьків під тиском окупантів таки погодився віддати дітей до російської школи.
Та на початку вересня Харківщину звільнила українська армія. Учителі зі сльозами на очах нині показують врятовані ними книжки і прапори. При цьому переконані, що Росія готує такий самий сценарій для тих територій, де відбуваються так звані референдуми.
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Що загрожує вчителям за співпрацю з окупантами
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що наші вчителі з окупованих територій масово скаржаться на загарбників. Педагоги пишуть, що окупаційна влада примушує їх викладати у школах. Він також нагадав, що за добровільну співпрацю з окупантами вчителі будуть покарані законом. При цьому, переконаний освітній омбудсмен, таким педагогам мають заборонити надалі вчити дітей. Проблемним залишиться розділення вчителів на тих, кого змусили працювати у школах на ТОТ, і тих, хто згодився добровільно. Хоча окупанти й погрожують виселенням, арештами та смертю.
Росіяни кидають своїх
За даними віцепрем'єрки України Ірини Верещук, не так давно на Харківщині затримали вчителів із Росії. Вони приїхали русифікувати українських дітей. Однак російські війська відступили й кинули їх напризволяще.