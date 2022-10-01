Після звільнення Харківщини з'ясувалися факти знущань з вчителів та нищення української освіти. Знайшли в області також масові могили й катівні.

Важливо Кинули своїх: Україна покарає російських вчителів, які викладають на окупованих територіях

Катували й змушували русифікувати дітей

Під час окупації російські військові разом з колаборантами масово нищили підручники й українську символіку. Місцеві вчителі натомість частину книг змогли сховати й таким чином урятувати.

Лілії Сіроус наказали знищити тисячі українських підручників, натомість вона їх сховала / BBC News Україна

Окупанти також переслідували і кидали до в'язниці найактивніших учителів. Директорку Іванівського ліцею Лідію Тільну вивезли і катували, змушували ставати на коліна. Жінку 5 діб тримали у катівні без їжі й води.

Загарбники понад усе хотіли розпочали навчальний рік в окупованих містах і селах області за російськими програмами. Вони обіцяли педагогам посади та високі зарплати за русифікацію українських дітей. Ті, що погодились, згодом працювали за їжу. Інші вчителі зізнаються: "Ми – українці й знали, що нас звільнять".

Дехто з батьків під тиском окупантів таки погодився віддати дітей до російської школи.