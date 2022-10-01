После освобождения Харьковщины выяснились факты издевательств над учителями и уничтожением украинского образования. Нашли в области также массовые могилы и пыточные.

Важно Бросили своих: Украина накажет российских учителей, которые преподают на оккупированных территориях

Пытали и заставляли русифицировать детей

Во время оккупации российские военные вместе с коллаборантами массово уничтожали учебники и символику. Местные учителя часть книг смогли спрятать и таким образом спасти.

Лилии Сироус приказали уничтожить тысячи украинских учебников, но она их спрятала / BBC News Украина

Оккупанты также преследовали и бросали в тюрьму самых активных учителей. Директора Ивановского лицея Лидию Тильную вывезли и пытали, заставляли становиться на колени. Женщину 5 суток держали в пыточной без еды и воды.

Захватчики больше всего хотели начать учебный год в оккупированных городах и селах области по российским программам. Они обещали педагогам должности и высокие зарплаты за русификацию украинских детей. Согласившиеся впоследствии работали за еду. Другие учителя признаются: "Мы – украинцы и знали, что нас уволят".

Некоторые родители под давлением оккупантов согласились отдать детей в российскую школу.