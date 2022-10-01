После освобождения Харьковщины выяснились факты издевательств над учителями и уничтожением украинского образования. Нашли в области также массовые могилы и пыточные.
Важно Бросили своих: Украина накажет российских учителей, которые преподают на оккупированных территориях
Пытали и заставляли русифицировать детей
Во время оккупации российские военные вместе с коллаборантами массово уничтожали учебники и символику. Местные учителя часть книг смогли спрятать и таким образом спасти.
Лилии Сироус приказали уничтожить тысячи украинских учебников, но она их спрятала / BBC News Украина
Оккупанты также преследовали и бросали в тюрьму самых активных учителей. Директора Ивановского лицея Лидию Тильную вывезли и пытали, заставляли становиться на колени. Женщину 5 суток держали в пыточной без еды и воды.
Захватчики больше всего хотели начать учебный год в оккупированных городах и селах области по российским программам. Они обещали педагогам должности и высокие зарплаты за русификацию украинских детей. Согласившиеся впоследствии работали за еду. Другие учителя признаются: "Мы – украинцы и знали, что нас уволят".
Некоторые родители под давлением оккупантов согласились отдать детей в российскую школу.
Но в начале сентября Харьковщину освободила украинская армия. Учителя со слезами на глазах показывают спасенные ими книги и флаги. При этом убеждены, что Россия готовит такой же сценарий для тех территорий, где проходят так называемые референдумы.
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Что угрожает учителям за сотрудничество с оккупантами
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что наши учителя с оккупированных территорий массово жалуются на захватчиков. Педагоги пишут, что оккупационные власти вынуждают их преподавать в школах. Он также напомнил, что за добровольное сотрудничество с оккупантами учителя будут наказаны законом. При этом, уверен образовательный омбудсмен, таким педагогам должны запретить в дальнейшем учить детей. Проблемным останется разделение учителей на тех, кого заставили работать в школах на ВОТ и тех, кто согласился добровольно. Хотя оккупанты и угрожают выселением, арестами и смертью.
Россияне бросают своих
По данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, недавно на Харьковщине задержали учителей из России. Они приехали русифицировать украинских детей. Однако русские войска отступили и бросили их на произвол судьбы.