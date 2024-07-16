Стрелковые тренажеры и манекены: как оборудуют ячейки для преподавания "Защиты Украины"

В этом году в громадах начнут создавать центры для преподавания обновленного предмета "Защита Украины". Один центр на 5 – 10 школ должен быть оборудован современной техникой для освоения практических навыков учениками.

Именно на это правительство выделило 1,65 миллиарда гривен субвенции. Основную часть – 80% учебного оборудования – будут покупать в электронном каталоге Prozorro Market, который администрирует государственное учреждение "Профессиональные закупки".

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Ячейки "Защиты Украины" оборудуют современным оборудованием

Так, ячейки для преподавания "Защиты Украины" оснастят таким современным оборудованием:

компьютерными симуляторами управления дронами, состоящие из дрона, интерактивных очков, пульта и другого оборудования;

интерактивными лазерными стрелковыми тренажерами, которые создают имитацию стрельбища, транслируя изображение на экран. Этот безопасный тренажер использует макеты оружия для обучения базовым навыкам пользования оружием;

манекенами для обучения домедицинской помощи и сердечно-легочной реанимации и другие инструменты для изучения тактической медицины.

Один центр для обновленного предмета "Защита Украины" можно создать ориентировочно на 5 – 10 школ. В одном хорошо оснащенном центре могут проходить обучение от 80 до 1000 учеников. И очень важно наполнить центр инновационным и качественным оборудованием,

– заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Команда ГУ "Профессиональные закупки" говорит, что проводит консультации с производителями и дистрибьюторами товаров для обеспечения максимально прозрачных и конкурентных процедур. Уже началась проверка поставщиков, среди них те, которые уже получили подтверждение.

Полный перечень товаров, которые будут покупать для школьных кабинетов "Защиты Украины", доступен по ссылке.