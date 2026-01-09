МОН утвердило новые пособия для изучения "Защиты Украины"
Министерство образования и науки Украины согласовало новые пособия для изучения "Защиты Украины" для учащихся 10 – 11 классов. Учебным книгам предоставили гриф "Утверждено".
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Украины Инны Совсун. Учебные материалы содержат сценарии 140 уроков.
Что нужно знать о новых учебниках?
Учителя могут использовать эти учебные материалы как полностью, так и частично – для отдельных занятий или практических упражнений. Нардеп отметила, что они адаптированы к современным украинским реалиям и ориентированы на практическую подготовку учащихся.
Посмотреть материалы можно по ссылке.
Пособия разработали учителя, ветераны и тренеры из разных регионов Украины. Соавторами являются педагоги из Черкасской области, Днепра и Кропивницкого, а также военнослужащие и ветераны, которые работают с темами тактической медицины, огневой подготовки, военного лидерства и современных военных технологий, в частности FPV-дронов.
Материалы проходили апробацию в школах. После их доработали с учетом отзывов учителей и учеников.
Совсун также отметила, во время занятий акцент делают на фактах о современной украинской армии, историю без советских и российских нарративов и развитие критического мышления подростков.
Что известно о предмете "Защита Украины" в школах?
В украинских школах продолжается трансформация предмета "Защита Украины".
В прошлом году Министерство образования и науки согласовало обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания.
В перечень вошли симуляторы для управления дронами типа FPV с компьютерами, интерактивные лазерные стрелковые тренажеры, планшеты для обучения и современное мультимедийное оборудование.
Также предусмотрели манекены для обучения реанимации и оказания первой помощи, турникеты и средства остановки кровотечения, комплекты тактической медицины, тренажеры для отработки навыков оказания помощи в случае травм.
У МОН напомнили, что предмет "Защита Украины" кардинально обновили в 2024 году.