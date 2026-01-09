МОН утвердило новые пособия для изучения "Защиты Украины"

Министерство образования и науки Украины согласовало новые пособия для изучения "Защиты Украины" для учащихся 10 – 11 классов. Учебным книгам предоставили гриф "Утверждено".

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Украины Инны Совсун. Учебные материалы содержат сценарии 140 уроков.

Что нужно знать о новых учебниках?

Учителя могут использовать эти учебные материалы как полностью, так и частично – для отдельных занятий или практических упражнений. Нардеп отметила, что они адаптированы к современным украинским реалиям и ориентированы на практическую подготовку учащихся.

Посмотреть материалы можно по ссылке.

Пособия разработали учителя, ветераны и тренеры из разных регионов Украины. Соавторами являются педагоги из Черкасской области, Днепра и Кропивницкого, а также военнослужащие и ветераны, которые работают с темами тактической медицины, огневой подготовки, военного лидерства и современных военных технологий, в частности FPV-дронов.

Материалы проходили апробацию в школах. После их доработали с учетом отзывов учителей и учеников.

Совсун также отметила, во время занятий акцент делают на фактах о современной украинской армии, историю без советских и российских нарративов и развитие критического мышления подростков.

Что известно о предмете "Защита Украины" в школах?