Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Разработку и пилотирование моделей финансирования предусматривает Концепция развития психологической службы в системе образования, которую вынесли на общественное обсуждение.

Как хотят изменить модель финансирования образовательных психологов?

Новый механизм будет включать правила закупки услуг, диверсификацию поставщиков услуг и обеспечение равного доступа к качественной помощи независимо от демографических и географических факторов.

Концепция предусматривает разработку и внедрение механизмов финансирования услуг для тех учебных заведений, в которых отсутствуют штатные психологи.

Такой механизм должен предусматривать возможности для учредителя школы по закупке необходимых услуг по психологической службе у потенциальных поставщиков услуг. Ими могут быть инклюзивно-ресурсные центры, центры профессионального развития педагогов, учреждения здравоохранения, специалисты, ведущие частную практику и тому подобное.

Финансовый механизм закупки услуг должен предусматривать использование межбюджетных трансфертов, целевых средств образовательной субвенции или средств местного бюджета.

Как в 2026 году "деньги будут ходить за учителем"?

  • В 2025 году также ввели новые инструменты профессионального развития педагогов.

  • Говорится, в частности, о модели финансирования повышения квалификации "Деньги ходят за учителем".

  • Теперь педагоги сами будут выбирать курсы повышения квалификации и оплачивать их.

  • Государство будет начислять на это 1500 гривен.

  • Деньги педагогам будут начислять непосредственно на виртуальный счет учителя, директора или заместителя директора учебного заведения.

  • Приобщиться к пилотированию смогут директора, заместители директоров и учителя, которые работают в 7 – 9 классах НУШ и будут работать в 10-х пилотных классах старшей профильной школы в 2026/27 учебном году.

  • Всего принять участие в пилоте в 2026 году смогут 100 тысяч учителей.

  • Регистрация для педагогов и субъектов повышения квалификации стартовала в конце декабря 2025 года.

  • Учителя смогут выбирать и оплачивать курсы виртуальными средствами с января – февраля 2026 года и будут проходить обучение до конца календарного года.