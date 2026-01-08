Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Розробку та пілотування моделей фінансування передбачає Концепція розвитку психологічної служби у системі освіти, яку винесли на громадське обговорення.

Дивіться також Нагороди можна обміняти на розваги: які освітні тренди змінять навчання у 2026 році

Як хочуть змінити модель фінансування освітніх психологів?

Новий механізм включатиме правила закупівлі послуг, диверсифікацію надавачів послуг та забезпечення рівного доступу до якісної допомоги незалежно від демографічних та географічних факторів.

Концепція передбачає розробку та впровадження механізмів фінансування послуг для тих закладів освіти, у яких відсутні штатні психологи.

Такий механізм має передбачати можливості для засновника школи щодо закупівлі необхідних послуг з психологічної служби у потенційних надавачів послуг. Ними можуть бути інклюзивно-ресурсні центри, центри професійного розвитку педагогів, заклади охорони здоров'я, фахівці, що ведуть приватну практику тощо.

Фінансовий механізм закупівлі послуг мав би передбачати використання міжбюджетних трансфертів, цільових коштів освітньої субвенції або коштів місцевого бюджету.

Дивіться також Учителька відверто розповіла про "звичні" у школі речі, які є для неї ненормальними

Як у 2026 році "гроші ходитимуть за вчителем"?