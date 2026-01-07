Своїми думками педагогиня поділилася у тіктоці, інформує 24 Канал.

Що учителька вважає ненормальним у школі?

Так, Діана Сергіївна перерахувала список ситуацій, які, на її думку, не є нормальними:

Працювати з температурою, бо діти не можуть залишитись без уроку.

Наче ми не живі люди, а частина шкільного інтер'єру, яка має бути на місці за будь-яких умов,

– зауважила педагогиня.

Оформлювати стенди до опівночі – не тому, що хочеться, а тому, що так треба, бо хтось колись сказав, що вчитель має жити школою.

Відповідати на повідомлення о 22:30 і відчувати провину, якщо не відповіли одразу. Бо у нас немає робочого дня – є лише нескінченний потік питань і тривог.

Просити вибачення за лікарняний – ніби ми винні, що нас не можна дублювати, бо турбота про себе сприймається як слабкість.

Терпіти неповагу, бо зараз такі діти, або батьки мають право.

Мовчати, щоб не створювати конфлікт.

Тягнути на собі десятки ініціатив, бо хтось має зробити – навіть коли власні сили уже на межі.

Працювати без перерви між уроками, бо поки діти поїдять, треба перевірити зошити. І навіть хвилина тиші здається розкішшю.

Ховати втому під усмішкою, щоб не почути: "Якщо тобі так важко, то навіщо ти працюєш у школі?".

Ми звикли вважати це нормою, але це виснаження, замасковане під самовідданість,

– наголосила вчителька.

