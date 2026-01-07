Своїми думками педагогиня поділилася у тіктоці, інформує 24 Канал.
Дивіться також МОН назвало ліцеї, які пілотуватимуть реформу старшої школи з 1 вересня
Що учителька вважає ненормальним у школі?
Так, Діана Сергіївна перерахувала список ситуацій, які, на її думку, не є нормальними:
- Працювати з температурою, бо діти не можуть залишитись без уроку.
Наче ми не живі люди, а частина шкільного інтер'єру, яка має бути на місці за будь-яких умов,
– зауважила педагогиня.
- Оформлювати стенди до опівночі – не тому, що хочеться, а тому, що так треба, бо хтось колись сказав, що вчитель має жити школою.
- Відповідати на повідомлення о 22:30 і відчувати провину, якщо не відповіли одразу. Бо у нас немає робочого дня – є лише нескінченний потік питань і тривог.
- Просити вибачення за лікарняний – ніби ми винні, що нас не можна дублювати, бо турбота про себе сприймається як слабкість.
- Терпіти неповагу, бо зараз такі діти, або батьки мають право.
- Мовчати, щоб не створювати конфлікт.
- Тягнути на собі десятки ініціатив, бо хтось має зробити – навіть коли власні сили уже на межі.
- Працювати без перерви між уроками, бо поки діти поїдять, треба перевірити зошити. І навіть хвилина тиші здається розкішшю.
- Ховати втому під усмішкою, щоб не почути: "Якщо тобі так важко, то навіщо ти працюєш у школі?".
Ми звикли вважати це нормою, але це виснаження, замасковане під самовідданість,
– наголосила вчителька.
Дивіться також У школах одного з облцентрів запроваджують дистанційне навчання
Як оновили навчальну програму?
З 1 вересня уроки енергоефективності стали неодмінною частиною навчального процесу.
Учнів 4 – 11 класів навчають раціонально використовувати ресурси, зменшувати споживання енергії та дбати про довкілля.
У 8-х класах також з'явився новий обов'язковий предмет – "Підприємництво та фінансова грамотність".
Програма містить управління особистими фінансами, податки, банківські послуги, а також основи підприємництва.
З 2026 року цей предмет вивчатимуть і 9-класники.