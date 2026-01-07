Своїми думками педагогиня поділилася у тіктоці, інформує 24 Канал.

Що учителька вважає ненормальним у школі?

Так, Діана Сергіївна перерахувала список ситуацій, які, на її думку, не є нормальними:

  • Працювати з температурою, бо діти не можуть залишитись без уроку.

Наче ми не живі люди, а частина шкільного інтер'єру, яка має бути на місці за будь-яких умов,
– зауважила педагогиня.

  • Оформлювати стенди до опівночі – не тому, що хочеться, а тому, що так треба, бо хтось колись сказав, що вчитель має жити школою.
  • Відповідати на повідомлення о 22:30 і відчувати провину, якщо не відповіли одразу. Бо у нас немає робочого дня – є лише нескінченний потік питань і тривог.
  • Просити вибачення за лікарняний – ніби ми винні, що нас не можна дублювати, бо турбота про себе сприймається як слабкість.
  • Терпіти неповагу, бо зараз такі діти, або батьки мають право.
  • Мовчати, щоб не створювати конфлікт.
  • Тягнути на собі десятки ініціатив, бо хтось має зробити – навіть коли власні сили уже на межі.
  • Працювати без перерви між уроками, бо поки діти поїдять, треба перевірити зошити. І навіть хвилина тиші здається розкішшю.
  • Ховати втому під усмішкою, щоб не почути: "Якщо тобі так важко, то навіщо ти працюєш у школі?".

Ми звикли вважати це нормою, але це виснаження, замасковане під самовідданість,
– наголосила вчителька.

