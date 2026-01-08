Про це інформує 24 Канал з посиланням на Мінцифри. Не забули згадати і про те, як у навчанні допомагає ШІ.

Які тренди будуть в освіті у 2026 році?

У відомстві виокремили такі тренди:

Штучний інтелект як асистент учителя

Замість того, щоб забороняти ШІ, у Мінцифри радять вчитися із ним працювати. Штучний інтелект вже став частиною життя дітей, тому завдання школи – навчити користуватися ним з розумом. Для вчителя це ідеальний помічник, який забирає на себе рутину:

пише плани уроків та шукає ідеї;

робить презентації;

допомагає перевіряти роботи.

У Мрії вже тестують генератор тестів. Він сам створює завдання під конкретну тему уроку. Вчителю залишається лише перевірити їх і в один клік відправити класу. Менше паперової роботи – більше часу на спілкування з дітьми.

Кінець епохи паперових журналів

Цьогоріч паперова звітність має стати архаїзмом, кажуть у відомстві. Цифрові інструменти масштабують на всі заклади освіти. Вони мають замінити стоси паперів на кілька кліків у смартфоні. Календарне планування, розклад, оцінки та звітність перейде у "цифру".

Гейміфікація: повертаємо інтерес до навчання

Освіта конкурує за увагу дітей із тіктоком та відеоіграми. Щоб виграти цю битву, навчання має бути інтерактивним. Гейміфікація – це не про розваги замість навчання, а про підтримку мотивації без стресу та зайвого тиску. У Мрії планують запустити мрійки. Це внутрішня мотиваційна валюта, яку учні отримують за регулярне виконання завдань, перегляд пізнавальних відео та проходження вікторин.

Накопичені мрійки можна обміняти на розваги: квитки в кіно, VR-квести, майстер-класи або ж сертифікати на книжки та іграшки.

Кожному учню – свій контент

Часи "однієї програми для всіх" минають. Рівний доступ до освіти залишається базою, але шлях кожного учня стає індивідуальним, запевняють у Міністерстві. Системи навчаються розуміти інтереси дитини. Якщо учень цікавиться біологією, алгоритми запропонують йому відповідні матеріали.

Бібліотека контенту в Мрії буде підлаштовуватися під учня. Система аналізуватиме, що дитина дивилася раніше, і пропонуватиме відео та матеріали, які підтримають саме її жагу до знань. Це допомагає не лише розвивати таланти, а й зменшувати освітні розриви,

– наголошують у Мінцифри.

Школа без батьківських чатів і зайвих дзвінків

Більше жодних безкінечних чатів у месенджерах та нерозуміння, що відбувається в школі. Батькам важливо мати всю інформацію тут і зараз. Завдяки Мрії батьки отримують прості сповіщення: на що звернути увагу, які є успіхи, де потрібна підтримка. Розклад, оцінки, домашнє завдання та коментарі вчителя – все в смартфоні. Це знижує тривожність і дозволяє будувати довірливі стосунки з дитиною, опираючись на факти, а не на здогадки.

Як у 2025 році оновили навчальну програму?