В программе предмета "Защита Украины" произойдут изменения

Количество часов на изучение предмета "Защита Украины" в школах увеличат до 2 обязательных в неделю. Такие изменения согласовало Министерство образования и науки Украины.

Это основное согласованное изменение, внесено в Типовую образовательную программу учреждений общего среднего образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Какие изменения претерпит предмет "Защита Украины"

Согласно новой редакции Типовой образовательной программы предмет "Защита Украины" будет иметь стабильную нагрузку – 2 часа в неделю для 10 – 11 классов вместо предыдущего диапазона 1,5 – 2 часа. Это нужно для практической подготовки учеников и учениц к вызовам современности и гарантирует достаточное время для качественного усвоения жизненно важных навыков.

Дополнительные часы позволяют полноценно воплотить обновленную концепцию обучения, в рамках которой старшеклассники и старшеклассницы овладевают современными компетентностями по безопасности и обороне. Вместо лекций ученики и ученицы приобретают практические навыки в формате тренингов, которые проводят в сети региональных учебных центров.

Увеличение недельной нагрузки до 2 часов создает возможности для углубленного изучения тактической медицины, технологий беспилотных систем, противодействия дезинформации и других критически важных умений для самозащиты,

– отмечают в МОН.

Изменения вступят в силу с начала 2025 – 2026 учебного года и будут касаться всех школ.