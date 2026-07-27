"Завідуючий" или "заведувач": эту ошибку можно увидеть даже на дверях кабинетов

Казалось бы, что может быть сложное в названии должности? Однако именно со словами "завідувач" и "завідуючий" возникает больше всего споров – какой из них правильный.

О том, какое слово отвечает современной украинской норме, рассказываем со ссылкой на объяснение филолога Василия Денисюка.

Как правильно – "завідувач відділу" или "завідувач відділом"?

Казалось бы, что может быть сложное в названии должности? Однако именно со словами "завідувач" и "завідуючий" возникает больше споров. Одни употребляют старую форму, другие – современную, а многие еще и путаются, какой падеж должен стоять после этих слов. Объясняем все по очереди.

В современном украинском литературном языке нормативной является форма "завідувач" . Слово "завідуючий" – это активное причастие, которое унаследовалось из предыдущей языковой практики под влиянием русского языка. Именно поэтому его можно встретить в старых документах, уставах учреждений или на табличках, которые не обновлялись годами.

Однако в современной официально-деловой речи и в соответствии с рекомендациями языковедов предпочтение следует отдавать слову "завідувач" .

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Следует запомнить одно правило – употребление причастий активного состояния с -уч-, -юч- не рекомендовано нормами современного украинского языка. Поэтому у нас нет, "керуючий". "завідуючий" как должности, так и о действиях – граючий, співаючий, танцюючий, освіжаючий.

Однако с появлением этого слова возникает другой вопрос: как правильно – "завідувач відділом" или "завідувач відділу"?

Ошибка возникает из-за того, что люди ориентируются на глагол "завідувати". Оно действительно требует творительного падежа (кем? чем?): завідувати відділом, бібліотекою, лабораторією. Но существительное "завідувач" имеет другую модель управления. После него употребляется родовой падеж (кого? чего?):

завідувач відділу,

завідувач бібліотеки,

завідувач лабораторії,

завідувач кафедри.

Как называть должность на украинском: смотрите видео

Если же употребляется слово "завідуючий", то оно сохраняет управление глагола "завідувати" , поэтому правильно было бы "завідуючий відділом". Однако современная украинская литературная норма рекомендует использовать именно форму "завідувач" или феминизированное – "завідувачка", а значит – "завідувач відділу". Говорите о своей должности правильно!