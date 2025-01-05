Как правильно здороваться на Крещение: что надо сказать при встрече и как ответить
Многие христианские праздники имеют особые поздравления, которые традиционно используют уже много поколений. И Крещение – не исключение.
Крещение Господне – третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла, который в народе называется Иордан, или Крещение. И этот праздник имеет свое традиционное поздравление, о котором расскажет 24 Канал.
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Христос Крестится – В реке Иордан
Совсем скоро сядем за ужин на второй Сочельник, а на следующий день – 6 января – будем праздновать Крещение. В этот день мы отказываемся от приветствия "Христос родился!" (которое можно использовать до Сретения), и заменяем на свойственное этому дню:
- "Христос хрещається!"
- "Христос ся хрещає!"
а в ответ – "В річці Йордані!"
Эти слова возвещают новость о крещении Иисуса Христа и говорит о главном смысле праздника.
Но можно поздравить в этот и более светски:
- "Вітаю з Хрещенням Христовим!"
- "Вітаю з Хрещенням господнім!"
- "З Водохрещем! / З Водохрещем Христовим!"
- "З Йорданськими святами!"
- "З Йорданом Вас!"
Считается, что на Крещение с полуночи вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года. В этот день во всех городах и селах святят воду. Издавна в народе освященную на Крещение воду считают своеобразным спасением от многих недугов: ее дают пить тяжелобольным, ней освящают дома и животных.
Все пожелания и поздравления в этот день должны касаться воды – чтобы святая вода смыла все проблемы, болезни, печали.
А сам праздник имеет ряд региональных названий, которые используют украинцы – Йордан, Ордань, Водохресті, Водохрищі, Водосвяття и прочее.
С Крещением Господним, украинцы!: смотрите видео
" Віншую вам нині, нинішнім днем
Зі святим Йорданем!
Щоби вам святий Йордань не прийшов до скрутку,
Не приніс жадного смутку.
Дай вам, Боже, щастя, як на дереві листя,
Піску в морі, бувайте здорові!"