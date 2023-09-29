"Принципиальность воина – это продолжение его семьи и учителя": Зеленский наградил педагогов

В канун Дня учителя президент Владимир Зеленский встретился с педагогами. Он отметил тех, кто внес особый вклад в развитие украинского образования.

Педагоги получили награды и премии

По случаю грядущего праздника Владимир Зеленский поздравил украинских педагогов. Он подчеркнул, что результат их работы – это героическая нация, которая объединилась в сложное время и дает отпор врагу.

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Принципиальность воина – это почти всегда продолжение принципиальности семьи и учителя. Что защищают люди: свет или тьму, порядочность или зло, жизнь или неволю – все это то, чему они учились,

– сказал президент.

В этом году День работников образования особенный, ведь приходится на тот же день, что и День защитников и защитниц Украины.

"Многим из нас повезло с учителями. Украине повезло, что у нас есть такие педагоги – такие учителя, воспитатели, такие преподаватели и наставники. Все мы видим, что можете вы, когда видим, что может Украина – наши люди, наши защитники и защитники ", – добавил Зеленский.

Глава государства вручил учителям государственные награды, а также выдал сертификаты на получение премий победителям международных олимпиад и их наставникам. Выплата денежных наград будет произведена из Фонда Президента Украины.