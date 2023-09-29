Освітяни отримали нагороди та премії

З нагоди прийдешнього свята Володимир Зеленський привітав українських освітян. Він наголосив, що результат їхньої роботи – це героїчна нація, яка об'єдналася у складний час та дає відсіч ворогу.

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Принциповість воїна – це майже завжди продовження принциповості родини та вчителя. Що захищають люди: світло чи темряву, порядність чи зло, життя чи неволю – усе це те, чого вони навчались,

– сказав президент.

Цього року День працівників освіти особливий, адже припадає на той самий день, що й День захисників та захисниць України.

"Багатьом із нас пощастило з учителями. Україні пощастило, що в нас є такі освітяни – такі вчителі, вихователі, такі викладачі й наставники. Усі ми бачимо, що можете ви, коли бачимо, що може Україна – наші люди, наші захисники й захисниці", – додав Зеленський.

Глава держави вручив освітянам державні нагороди, а також видав сертифікати на отримання премій переможцям міжнародних олімпіад та їхнім наставникам. Виплата грошових нагород буде здійснена з Фонду Президента України.