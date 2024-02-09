Не говорите "жаропонижающие" лекарства: как правильно на украинском

Часто в разговоре украинцев можно услышать суржиковые слова. Некоторые из них земляки считают нормативными.

Поэтому не догадываются, то такие слова являются "языковым мусором". Одно из таких подскажет Образование 24.

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Как назвать на украинском "жаропонижающие" лекарства

Если вы хотите рассказать, что используете те или иные лекарства для снижения высокой или повышенной температуры, не называйте их "жарознижуючими". Правильно сказать "жарознижувальні" (укр.).

Также можете еще использовать синоним и сказать "протигарячкове" (укр.) лекарство.

Заметим, что в словарях вы можете найти слово "жарознижуючий". Однако его таки не стоит употреблять.

Дело в том, что большинство языковедов советуют избегать активных причастий настоящего времени. Все потому, что они являются несвойственными современному украинскому языку. То есть это причастия, которые заканчиваются на -ачий, -ячий, -учий, -ючий.

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Как правильно на украинском говорить о простуде и лечении