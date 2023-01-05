В одном из облцентров Украины декан системно брал от студентов взятки за сессию

5 января 2023, 12:51
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Источник:

Общественное

В Житомире декана одного из вузов обвиняют в получении взяток. Прокуроры уже направили к нему в суд обвинительный акт.

Так, преподавателя обвиняют в системных поборах со студентов. Суд будет рассматривать дело о получении деканом взятки в сочетании с вымогательством.

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В Житомире будут судить декана из-за взяток

Так, в сентябре 2022 года спикер СБУ Житомирщины Ирина Мартынюк информировала, что студенты, по данным правоохранителей, платили декану 300 евро за закрытие сессии. Студент, закрывавший две сессии сразу, получал "скидку" – с него брали 400 евро.

Именно во время передачи этих денег СБУ пришла в служебный кабинет декана и зафиксировала факт получения им взятки.

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"Ректор" Херсонской академии оказался предателем

  • В Украине будут судить профессора кафедры Херсонской государственной морской академии. Он оказался предателем.
  • В июне 2022 профессор кафедры Херсонской государственной морской академии согласился на сотрудничество с россиянами.
  • При этом "возглавил" академию и внедрял в вузы язык кафиров как официальный в учебе.
  • Он житель Херсона. Теперь его будут судить. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт. Однако сейчас коллаборант разыскивается.

Автор: Марія Волошин