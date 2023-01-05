Так, викладача обвинувачують у системних поборах зі студентів. Суд розглядатиме справу про отримання деканом хабаря у поєднанні з вимаганням.

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У Житомирі судитимуть декана через хабарі

Так, у вересні 2022 року речниця СБУ Житомирщини Ірина Мартинюк інформувала, що студенти, за даними правоохоронців, платили декану 300 євро за закриття сесії. Студент, який закривав дві сесії одразу, отримував "знижку" – з нього брали 400 євро.

Саме під час передачі цих грошей СБУ і прийшла у службовий кабінет декана та зафіксувала факт отримання ним хабаря.

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