Так, викладача обвинувачують у системних поборах зі студентів. Суд розглядатиме справу про отримання деканом хабаря у поєднанні з вимаганням.
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У Житомирі судитимуть декана через хабарі
Так, у вересні 2022 року речниця СБУ Житомирщини Ірина Мартинюк інформувала, що студенти, за даними правоохоронців, платили декану 300 євро за закриття сесії. Студент, який закривав дві сесії одразу, отримував "знижку" – з нього брали 400 євро.
Саме під час передачі цих грошей СБУ і прийшла у службовий кабінет декана та зафіксувала факт отримання ним хабаря.
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"Ректор" Херсонської академії виявився зрадником
- В Україні судитимуть професора кафедри Херсонської державної морської академії. Він виявився зрадником.
- У червні 2022 року професор кафедри Херсонської державної морської академії погодився на співпрацю з росіянами.
- При цьому "очолив" академію і впроваджував у виші мову окупантів як офіційну у навчанні.
- Він є мешканцем Херсона. Тепер його судитимуть. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт. Проте зараз колаборанта розшукують.