В одном из областных центров Украины изменили даты зимних каникул в школах

Школьники в Черновцах должны были завершить обучение в первом семестре до 26 декабря. Затем уходить на каникулы и возвращаться за парты уже после 13 февраля. Однако график обучения в школах города изменили.

Руководитель управления образования Черновицкого горсовета Ирина Ткачук рассказала, что после совещаний с учителями и родителями решили изменить дату старта зимнего отдыха школьников. Следовательно согласили отправить учеников на каникулы перед Новым годом.

Читайте Когда зимние, весенние и летние каникулы в школах Днепра и в каком формате будут учиться

Когда зимние каникулы в школах Черновцов

Ученики в Черновцах уйдут на отдых от учебы не позже 30 декабря.

При этом школам дали право выбора: завершать этот семестр 26 или 30 декабря. Все зависит от того, переносили ли они осенние каникулы на зиму.

Также, по словам чиновницы, согласовали, что учащиеся будут находиться на зимних каникулах до 30 января. При этом дату завершения отдыха еще могут изменить в случае экстренных ситуаций.

К теме В одном из облцентров Украины учащиеся уходят на каникулы уже 19 декабря и будут отдыхать месяц

Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины