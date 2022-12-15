Керівниця управління освіти Чернівецької міськради Ірина Ткачук розповіла, що після нарад з вчителями та батьками вирішили змінити дату старту зимового відпочинку школярів. Відтак погодили відправити учнів на канікули перед Новим роком.

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Коли зимові канікули у школах Чернівців

Учні у Чернівцях підуть на відпочинок від навчання не пізніше 30 грудня.

При цьому школам дали право вибору: завершувати цей семестр 26 або ж 30 грудня. Усе залежить від того, чи переносили вони осінні канікули на зиму.

Також, за словами чиновниці, погодили, що учні перебуватимуть на зимових канікулах до 30 січня. При цьому дату завершення відпочинку від навчання ще можуть змінити у разі екстрених ситуацій.

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