Заступниця начальниці управління освіти і науки Тернопільської міськради Ірина Сум у коментарі t1news.tv розповіла, що учні відпочиватимуть майже місяць. На навчання повернуться аж у середині січня 2023 року.
Важливо Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть школярі у різних регіонах України
Коли зимові канікули у школах Тернополя
Так, канікули у школах Тернополя стартують 19 грудня 2022 року. Триватимуть до 15 січня 2023 року. На навчання школярі вийдуть вже 16 січня 2023 року.
Загалом канікули у школах міста триватимуть майже місяць.
Чиновниця уточнила, що для того, аби збільшити зимові канікули у школах Тернополя, учні у вересні та жовтні вчилися щосуботи.
У наступному семестрі передбачені також весняні канікули.
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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.