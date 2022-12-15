Заступниця начальниці управління освіти і науки Тернопільської міськради Ірина Сум у коментарі t1news.tv розповіла, що учні відпочиватимуть майже місяць. На навчання повернуться аж у середині січня 2023 року.

Важливо Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть школярі у різних регіонах України

Коли зимові канікули у школах Тернополя

Так, канікули у школах Тернополя стартують 19 грудня 2022 року. Триватимуть до 15 січня 2023 року. На навчання школярі вийдуть вже 16 січня 2023 року.

Загалом канікули у школах міста триватимуть майже місяць.

Чиновниця уточнила, що для того, аби збільшити зимові канікули у школах Тернополя, учні у вересні та жовтні вчилися щосуботи.

У наступному семестрі передбачені також весняні канікули.

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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України