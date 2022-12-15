Заместительница начальницы управления образования и науки Тернопольского горсовета Ирина Сум в комментарии t1news.tv рассказала, что ученики будут отдыхать почти месяц. На обучение вернутся только в середине января 2023 года.
Важно Зимние каникулы 2022 – 2023: когда и сколько будут отдыхать школьники в разных регионах Украины
Когда зимние каникулы в школах Тернополя
Так, каникулы в школах Тернополя стартуют 19 декабря 2022 года. Продлятся до 15 января 2023 года. На обучение школьники выйдут уже 16 января 2023 года.
В общей сложности каникулы в школах города продлятся почти месяц.
Чиновница уточнила, что для того, чтобы увеличить зимние каникулы в школах Тернополя, ученики в сентябре и октябре учились по субботам.
В следующем семестре предусмотрены весенние каникулы.
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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.