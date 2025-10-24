Когда зимние каникулы в школах Украины: что уже известно о датах

В школах началось время осенних каникул: кто-то отдыхает уже на этой неделе, у кого-то на следующей. Но не так далеко, как кажется, время зимних каникул.

Определены ли даты зимних каникул и когда будут отдыхать школьники зимой, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Киевский горпрофсовет".

Когда зимние каникулы в школах Украины?

Школьники ушли на осенние каникулы, а некоторые отказались от них, например школы Одесской области, в пользу продления зимних каникул. Поэтому, даты и продолжительность зимних каникул уже будут отличаться в разных регионах.

В начале учебного года Минобразования определило структуру учебного года и рекомендовало следующие даты каникул:

осенние – с 27 октября по 2 ноября 2025 года;

зимние – с 27 декабря 2025-го до 11 января 2026 года;

весенние – с 23 до 29 марта 2026-го;

летние – с 1 июня 2026 года.

Итак, новогодние каникулы продлятся с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Это самые длинные каникулы у школьников.

Студенты в это время сдают зимнюю сессию, а каникулы у них начинаются после ее завершения – во второй половине января.

Напомним! Педагогический совет каждой школы может утвердить свои графики каникул сместив даты. А школы, которые отказались от осенних каникул, совместив их с зимними, продлят отдых до середины января.

На даты отдыха могут повлиять и отключения света и отопления, в связи с нехваткой ресурса в энергосистемах Украины. Поэтому, более точная информация будет известна в начале декабря.

А сегодня школьники наслаждаются каникулами и золой осенью.