Когда зимние каникулы в школах Украины: что уже известно о датах
- Зимние каникулы для школьников в Украине рекомендовано с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, но даты могут отличаться в зависимости от региона.
- Педагогический совет каждой школы может менять даты каникул, а на график могут повлиять отключения энергоснабжения.
В школах началось время осенних каникул: кто-то отдыхает уже на этой неделе, у кого-то на следующей. Но не так далеко, как кажется, время зимних каникул.
Определены ли даты зимних каникул и когда будут отдыхать школьники зимой, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Киевский горпрофсовет".
Когда зимние каникулы в школах Украины?
Школьники ушли на осенние каникулы, а некоторые отказались от них, например школы Одесской области, в пользу продления зимних каникул. Поэтому, даты и продолжительность зимних каникул уже будут отличаться в разных регионах.
В начале учебного года Минобразования определило структуру учебного года и рекомендовало следующие даты каникул:
- осенние – с 27 октября по 2 ноября 2025 года;
- зимние – с 27 декабря 2025-го до 11 января 2026 года;
- весенние – с 23 до 29 марта 2026-го;
- летние – с 1 июня 2026 года.
Итак, новогодние каникулы продлятся с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Это самые длинные каникулы у школьников.
Студенты в это время сдают зимнюю сессию, а каникулы у них начинаются после ее завершения – во второй половине января.
Напомним! Педагогический совет каждой школы может утвердить свои графики каникул сместив даты. А школы, которые отказались от осенних каникул, совместив их с зимними, продлят отдых до середины января.
На даты отдыха могут повлиять и отключения света и отопления, в связи с нехваткой ресурса в энергосистемах Украины. Поэтому, более точная информация будет известна в начале декабря.
А сегодня школьники наслаждаются каникулами и золой осенью.