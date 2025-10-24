Коли зимові канікули в школах України: що вже відомо про дати

В школах розпочався час осінніх канікул: хтось відпочиває уже цього тижня, у когось наступного. Але не так далеко, як здається, час зимових канікул.

Чи визначені дати зимових канікул та коли відпочиватимуть школярі взимку, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Київська міськпрофрада".

Коли зимові канікули в школах України?

Школярі пішли на осінні канікули, а деякі відмовилися від них, як-от школи Одещини, на користь подовження зимових канікул. Тому, дати та тривалість зимових канікул уже будуть різнитися у різних регіонах.

На початку навчального року Міносвіти визначило структуру навчального року та рекомендувало наступні дати канікул:

осінні – з 27 жовтня до 2 листопада 2025 року;

зимові – з 27 грудня 2025-го до 11 січня 2026 року;

весняні – з 23 до 29 березня 2026-го;

літні – з 1 червня 2026 року.

Отже, новорічні вакації триватимуть з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року. Це найдовші канікули у школярів.

Студенти у цей час складають зимову сесію, а канікули у них починаються після її завершення – у другій половині січня.

Нагадаємо! Педагогічна рада кожної школи може затвердити свої графіки канікул змістивши дати. А школи, які відмовилися від осінніх канікул, поєднавши їх із зимовими, подовжать відпочинок до середини січня.

На дати відпочинку можуть вплинути і відключення світла та опалення, у зв'язку з браком ресурсу в енергосистемах України. Відтак, точніша інформація буде відома на початку грудня.

А сьогодні школярі насолоджуються канікулами та золою осінню.