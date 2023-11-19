Когда учащиеся в Харькове пойдут на зимние каникулы

Учащиеся в Харькове в этом учебном году отдыхали от учебы во время осенних каникул. Уйдут на отдых и зимой.

Осенью, в частности, они не учились неделю. А когда будут зимние каникулы в школах Харькова, читайте дальше.

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Когда зимние каникулы в школах Харькова 2023 – 2024

Ранее в департаменте образования Харьковского горсовета отмечалось, что зимние каникулы в школах города должны начаться в конце декабря. Не будут учиться школьники две недели.

Так, в отпуск от обучения зимой дети в Харькове пойдут 30 декабря 2023 года. Вернутся с зимних каникул 14 января 2024 года.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

К слову, осенью учащиеся в Харькове отдыхали от учебы в течение 23 – 29 октября.

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