Восени, зокрема, вони не вчилися тиждень. А коли будуть зимові канікули у школах Харкова, читайте далі.
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Коли зимові канікули у школах Харкова 2023 – 2024
Раніше у департаменті освіти Харківської міськради зазначали, що зимові канікули у школах міста повинні розпочатися у кінці грудня. Не вчитимуться школярі два тижні.
Так, на відпочинок від навчання взимку діти у Харкові підуть 30 грудня 2023 року. Повернуться із зимових канікул 14 січня 2024 року.
До слова, восени учні у Харкові відпочивали від навчання протягом 23 – 29 жовтня.
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Коли учні в Україні йдуть на зимові канікули
- У межах цього навчального року школи можуть самостійно складати графіки канікул.
- На зимових канікулах цьогоріч учні здебільшого перебуватимуть протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.
- Так, школярі не вчитимуться взимку переважно два тижні. В окремих регіонах – до місяця, адже діти не ходили на осінні канікули.