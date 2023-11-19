Осенью, в частности, они не учились неделю. А когда будут зимние каникулы в школах Харькова, читайте дальше.
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Когда зимние каникулы в школах Харькова 2023 – 2024
Ранее в департаменте образования Харьковского горсовета отмечалось, что зимние каникулы в школах города должны начаться в конце декабря. Не будут учиться школьники две недели.
Так, в отпуск от обучения зимой дети в Харькове пойдут 30 декабря 2023 года. Вернутся с зимних каникул 14 января 2024 года.
К слову, осенью учащиеся в Харькове отдыхали от учебы в течение 23 – 29 октября.
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Когда учащиеся в Украине идут на зимние каникулы
- В рамках этого учебного года школы могут самостоятельно составлять графики каникул.
- На зимних каникулах в этом году ученики будут находиться в течение 23 декабря 2023 года – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 года – 14 января 2024 года.
- Так, школьники не будут учиться зимой преимущественно две недели. В отдельных регионах до месяца, ведь дети не ходили на осенние каникулы.