Украинский язык богат на синонимы. И часто мы знаем только один вариант слова, а другие – могли даже никогда не слышать.
Какое значение имеет слово "марудиться", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на репетитора по языку, филолога Наталью Грицив.
Знаете, что такое "марудиться"?
В украинском языке много синонимов к каждому слову, что свидетельствует о богатстве языка. Но не все ими пользуются.
Синонимы могут быть настолько разнообразны и не похожи на наиболее известное слово, и их так много, что о некоторых вариантах мы совсем не слышали и не знаем значения, например у слова – "бить".
Задания на знание синонимов есть на НМТ, поэтому выпускники активно их изучают – здесь важно знать и значение слова, и соответствия к нему.
Среди слов, которые попадались на НМТ-2025, было слово – "марудиться". Поэтому старшеклассники его значение знают, а знают ли его взрослые?
Слово "марудный" имеет несколько значений:
- Который требует много времени и усилий (о работе, дело); кропотливая – Марудная у меня сегодня работа – разбирать завалы на старом чердаке. Синонимы к нему – скучная, утомительная, монотонная, затяжная, обременительная, кропотливая.
- Посвободный, неторопливый (о человеке) – Мой товарищ сегодня напрочь марудный, быстро не справимся.
- Который вызывает скуку, неинтересный; скучный – это про неинтересный текст, книгу, рассказ.
- То же, что надоедливый – Вот уж марудная женщина, никак не отстанет со своими сплетнями.
- Который долго длится, наводя скуку – марудный фильм.
А вот происхождение слова, как объясняет ресурс "Горох", может быть из немецкого языка, через посредничество польского. В польском языке есть maruda, в немецком – marode означает "уставший, истощенный".
Слово имеет производные варианты в других частях речи:
- маруда или марудник – скучный человек;
-
мару́дити – делать что-то долго, медленно; мучить, томить; капризничать; капризничать, плакать. Так часто говорят о маленьких детях – "марудить сьогодні" – то же самое, что капризничает.
Обратите внимание! Не путайте слова "маруда" и "мародер". Мародер – происходит из французского языка – maraud и означает – негодяй, босяк, грабитель.
Поэтому вполне возможно, что во время осенних дождей у вас будет марудное настроение, но не забывайте, что есть еще "бабье лето" и золотая осень. Ищите позитив вокруг себя и говорите на украинском!