Учеба Саморазвитие Старшеклассникам известно, что такое "марудный", а знают ли это слово взрослые
18 октября, 13:19
Старшеклассникам известно, что такое "марудный", а знают ли это слово взрослые

Алеся Кух
Основні тези
  • Украинский язык богата синонимами, и слово "марудный" является одним из них.
  • 24 Канал рассказывает о значении слова "марудный", ссылаясь на филолога Наталью Грицив.

Украинский язык богат на синонимы. И часто мы знаем только один вариант слова, а другие – могли даже никогда не слышать.

Какое значение имеет слово "марудиться", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на репетитора по языку, филолога Наталью Грицив.

Знаете, что такое "марудиться"?

В украинском языке много синонимов к каждому слову, что свидетельствует о богатстве языка. Но не все ими пользуются.

Синонимы могут быть настолько разнообразны и не похожи на наиболее известное слово, и их так много, что о некоторых вариантах мы совсем не слышали и не знаем значения, например у слова – "бить".

Задания на знание синонимов есть на НМТ, поэтому выпускники активно их изучают – здесь важно знать и значение слова, и соответствия к нему.

Среди слов, которые попадались на НМТ-2025, было слово – "марудиться". Поэтому старшеклассники его значение знают, а знают ли его взрослые?

Слово "марудный" имеет несколько значений:

  • Который требует много времени и усилий (о работе, дело); кропотливая – Марудная у меня сегодня работа – разбирать завалы на старом чердаке. Синонимы к немускучная, утомительная, монотонная, затяжная, обременительная, кропотливая.
  • Посвободный, неторопливый (о человеке) Мой товарищ сегодня напрочь марудный, быстро не справимся.
  • Который вызывает скуку, неинтересный; скучный – это про неинтересный текст, книгу, рассказ.
  • То же, что надоедливыйВот уж марудная женщина, никак не отстанет со своими сплетнями.
  • Который долго длится, наводя скукумарудный фильм.

А вот происхождение слова, как объясняет ресурс "Горох", может быть из немецкого языка, через посредничество польского. В польском языке есть maruda, в немецком – marode означает "уставший, истощенный".

Слово имеет производные варианты в других частях речи:

  • маруда или марудник – скучный человек;
  • мару́дити – делать что-то долго, медленно; мучить, томить; капризничать; капризничать, плакать. Так часто говорят о маленьких детях – "марудить сьогодні" – то же самое, что капризничает.

Обратите внимание! Не путайте слова "маруда" и "мародер". Мародер – происходит из французского языка – maraud и означает – негодяй, босяк, грабитель.

Поэтому вполне возможно, что во время осенних дождей у вас будет марудное настроение, но не забывайте, что есть еще "бабье лето" и золотая осень. Ищите позитив вокруг себя и говорите на украинском!