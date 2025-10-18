Какое значение имеет слово "марудиться", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на репетитора по языку, филолога Наталью Грицив.

Знаете, что такое "марудиться"?

В украинском языке много синонимов к каждому слову, что свидетельствует о богатстве языка. Но не все ими пользуются.

Синонимы могут быть настолько разнообразны и не похожи на наиболее известное слово, и их так много, что о некоторых вариантах мы совсем не слышали и не знаем значения, например у слова – "бить".

Задания на знание синонимов есть на НМТ, поэтому выпускники активно их изучают – здесь важно знать и значение слова, и соответствия к нему.

Среди слов, которые попадались на НМТ-2025, было слово – "марудиться". Поэтому старшеклассники его значение знают, а знают ли его взрослые?

Слово "марудный" имеет несколько значений:

Который требует много времени и усилий (о работе, дело); кропотливая – Марудная у меня сегодня работа – разбирать завалы на старом чердаке. Синонимы к нему – скучная, утомительная, монотонная, затяжная, обременительная, кропотливая.

По свободный, неторопливый (о человеке) – Мой товарищ сегодня напрочь марудный, быстро не справимся.

Который вызывает скуку , неинтересный; скучный – это про неинтересный текст, книгу, рассказ.

То же, что надоедливый – Вот уж марудная женщина, никак не отстанет со своими сплетнями.

– Который долго длится, наводя скуку – марудный фильм.

А вот происхождение слова, как объясняет ресурс "Горох", может быть из немецкого языка, через посредничество польского. В польском языке есть maruda, в немецком – marode означает "уставший, истощенный".

Слово имеет производные варианты в других частях речи:

маруда или марудник – скучный человек;

– скучный человек; мару́дити – делать что-то долго, медленно; мучить, томить; капризничать; капризничать, плакать. Так часто говорят о маленьких детях – "марудить сьогодні" – то же самое, что капризничает.

Обратите внимание! Не путайте слова "маруда" и "мародер". Мародер – происходит из французского языка – maraud и означает – негодяй, босяк, грабитель.

Поэтому вполне возможно, что во время осенних дождей у вас будет марудное настроение, но не забывайте, что есть еще "бабье лето" и золотая осень. Ищите позитив вокруг себя и говорите на украинском!